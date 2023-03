La consommation d'opioïdes antidouleur désormais plus élevée en Israël qu'aux États-Unis

Les Israéliens jeunes, en bonne santé et défavorisés font partie des principaux consommateurs d'opioïdes

Selon une nouvelle étude réalisée par le Taub Center for Social Policy Studies de Jérusalem, Israël a dépassé les États-Unis en 2020 pour la consommation de stupéfiants antidouleur, dont le fentanyl, un produit 50 fois plus puissant que l'héroïne. Les auteurs de l’étude proposent dans leur rapport des mesures immédiates pour réduire la consommation de ce type de médicaments, qui peuvent avoir des effets destructeurs lorsqu’ils sont pris à haute dose.

Les chercheurs estiment que des alternatives plus sûres pour gérer la douleur, un meilleur accès aux traitements médicaux, à la santé mentale et aux services sociaux, et la réduction de la stigmatisation liée à l'utilisation et à l'abus de drogues sont nécessaires pour réduire cette tendance inquiétante.

SPENCER PLATT (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/File) Illustration - Un consommateur d'opioïdes illégaux

Des études internationales ont montré que la consommation d'opioïdes est généralement observée chez les jeunes qui ne souffrent pas de pathologies graves. La hausse de la consommation touche principalement les couches socio-économique les plus faibles. Les Israéliens jeunes, en bonne santé et défavorisés font donc partie des principaux consommateurs d'opioïdes.

L'abus d'opioïdes à long terme entraîne des niveaux de tolérance élevés et donc une dépendance similaire à celle de l’héroïne. En l'absence de réponses appropriées de la part du système de santé et d'un environnement social favorable, ce besoin peut conduire à l'abus et à la recherche de drogues illicites, ce qui augmente la probabilité d'overdose et de décès.

Drew Angerer (Getty/AFP/File) Fentanyl

Les chercheurs ont recommandé aux autorités sanitaires d'étudier d'autres pays où la consommation d’opioïdes est importante - comme les États-Unis et le Canada - et d'adopter les meilleures pratiques développées et mises en œuvre avec succès. Les auteurs préconisent également un programme national de contrôle des opioïdes, moyen indispensable pour contrôler et réduire leur consommation.