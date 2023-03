La Grèce cherche à attirer des entrepreneurs israéliens de la high tech opposés à la réforme judiciaire

Des fonctionnaires grecs ont fait de généreuses offres de relocalisation à des cadres israéliens, avec notamment des allègements fiscaux

La Grèce cherche à attirer certain acteurs de la high tech israélienne, alors que de nombreux employés de start-ups sont particulièrement impliqués dans les manifestations contre la réforme judiciaire promue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Selon Channel 12, des responsables politiques grecs ont rencontré des entrepreneurs israéliens afin de les convaincre de s'installer dans leur pays.

La chaîne rapporte que des fonctionnaires grecs ont fait de généreuses offres de relocalisation à des cadres israéliens, avec notamment des allègements fiscaux, un accès rapide à la citoyenneté et la construction de quartiers spéciaux avec des écoles et des bureaux pour eux et leurs familles.

Les start-ups israéliennes redoutent que la réforme de la justice voulue par la coalition incite les investisseurs en capital-risque à ne pas investir leur argent en Israël. Plusieurs start-ups ont déjà quitté le pays, depuis le début des débats autour de la réforme.

L'ambassade de Grèce a confirmé l'information de Channel 12, indiquant dans un communiqué : "La promotion d'opportunités pour lever des capitaux internes dans un pays est une pratique courante, comme c'est le cas dans d'autres pays. La Grèce a le droit de le faire dans un large éventail de domaines".

Lundi, des fonctionnaires du ministère des Finances ont averti leur ministre de tutelle, Betsalel Smotrich, que la réforme judiciaire proposée par le gouvernement pourrait freiner la croissance du pays, en entraînant une grave perte de recettes fiscales et en causant un "préjudice très important" à l'économie.