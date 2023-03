Plus de la moitié des soldats isolés de Tsahal sont endettés, selon l'armée

4 372 soldats isolés sur les 7 700 que compte Tsahal, ont demandé des aides financières à l’armée en raison de dettes

Plus de la moitié des soldats isolés de Tsahal, soit 4 372 sur les 7 700 que compte l’armée israélienne, ont demandé des aides financières à l’armée en raison de dettes. Ces chiffres ont été fournis par Tsahal à la commission de l'alyah, de l’intégration et de la diaspora mercredi. Le fait que près de la moitié d'entre eux soient touchés par des sanctions bancaires est "incroyable", a déclaré le président de la commission, le député Oded Forer du parti Israel Beitenou.

"C'est pourquoi j'ai programmé cette importante discussion avec les représentants des banques, des ministères et des organisations de défense, demandant qu'une attention particulière soit accordée aux soldats isolés endettés qui n’ont pas d’aide financière de leur famille", a poursuivi Oded Forer. "Les données indiquent certainement que le problème doit être traité", a renchéri le député David Bitan, membre de la commission. "Nous apprécions profondément la contribution des soldats isolés à notre pays et nous ne les laisserons certainement pas affronter seuls les dettes et le système bancaire".

Zack Wajsgras/Flash90 Des soldats israéliens assistent à une cérémonie de prestation de serment devant le Mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem

Oded Forer et David Bitan ont dit avoir demandé à Tsahal "d'accorder une subvention unique de 7 500 shekels (soit 1942 euros) aux soldats isolés en l'honneur du 75e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël". Ils ont également demandé à la Banque d'Israël "de rédiger un amendement aux règlements pour le ministre de la Justice, qui annulera les dettes des soldats isolés de sorte qu'après l'annulation des dettes, la cote de crédit de ces soldats ne sera pas affectée".

L'armée israélienne aide les soldats qui ont des difficultés financières en leur accordant une subvention moyenne de 450 shekels (116 euros) par mois, des prêts spéciaux des jours de congés supplémentaires pour leur permettre de travailler.