Israël : Jacob Ziv, co-inventeur du PDF, du MP3 et du ZIP est décédé à l’âge de 91 ans

"La contribution scientifique de Jacob Ziva changé à jamais la façon dont nous stockons, traitons et transférons l'information" (Technion)

Le professeur Jacob Ziv, l’un des pionniers israéliens de l’informatique est décédé dimanche à l'âge de 91 ans. Il avait mis au point en compagnie du professeur Avraham Lempel, décédé en février à l'âge de 86 ans, l'algorithme de compression de données Lempel-Ziv (LZ), qui a ouvert la voie au développement des formats ZIP, PDF et MP3.

Le professeur Ziv, ancien élève du Technion est l'un des plus grands chercheurs de l'histoire de l’institut technologique de Haïfa. "La contribution scientifique de l'éminent professeur Jacob Ziv a changé à jamais la façon dont nous stockons, traitons et transférons l'information", a déclaré le président du Technion Uri Sivan.

"Il a laissé son empreinte non seulement sur la manière dont les informations sont transmises sur les réseaux informatiques et stockées dans des fichiers dans le monde entier, mais a aussi guidé la faculté, en tant que doyen, sur la voie de l'excellence académique", a réagi la professeur Idit Keidar, doyenne de la faculté d'ingénierie électrique et informatique du Technion.

Né en 1931 à Tibériade, Jacob Ziv avait obtenu une licence et une maîtrise en génie électrique au Technion, puis un doctorat au MIT en 1962. Il a reçu de nombreux prix prestigieux au cours de sa carrière. Outre ses réalisations scientifiques, le professeur Ziv a été un enseignant apprécié et un mentor pour d'innombrables étudiants tout au long de sa carrière. On se souviendra de lui non seulement pour ses contributions révolutionnaires à la science, mais aussi pour sa gentillesse, sa générosité et son dévouement à la prochaine génération de scientifiques, a annoncé le site du Technion.