Réforme judiciaire : la santé mentale des Israéliens éprouvée

"Les gens ont le sentiment que des choses qui étaient sûres dans le passé sont soudainement ébranlées. Comme si le sol tremblait sous leurs pieds"

La protestation contre la réforme judiciaire au cours des trois derniers mois, et la fracture sociale et politique qui en a résulté, a entraîné une augmentation drastique de la détresse mentale au sein de la population. Un constat partagé par toutes les associations d'aide psychologique proposant des lignes d'écoute.

"Sur plusieurs centaines d'appels quotidiens, 25 % portent sur la situation sociale et la crise que vivent les gens, alors que dans les premières semaines de protestation cette proportion était de 15 %. Cela s'est intensifié au cours des trois dernières semaines", relate au journal Maariv le Dr Shiri Daniels, directrice nationale de l'association ARAN - Mental First Aid.

"Les mêmes inquiétudes se retrouvent chez ces personnes, et ce quel que soit leur positionnement politique. Toutes expriment de l'anxiété face à l'avenir sur le plan personnel, économique, familial et social. L'atmosphère ressentie dans le pays est celle d'un manque d'écoute et d'un manque de dialogue sur fond de violence", dit-elle.

"Beaucoup de gens se disent inquiets et affirment qu'ils dorment mal. De plus en plus réclament des antidépresseurs. Les gens craignent une guerre civile et ont également peur que des gens qu'ils aiment ne finissent par quitter le pays. Le fait d'écouter les nouvelles en boucle dans les médias renforce également ces sentiments. D'un côté ils veulent être informés, mais de l'autre cela entretient leur détresse", poursuit le Dr Daniels, précisant que des hommes comme des femmes sont concernés, même si celles-ci sont plus nombreuses.

"Nous les écoutons sans les émettre de jugement ou de critique. Les gens sont arrivés à un point où ils ont vraiment peur d'exprimer leurs opinions. Ils font appel à nous car ils savent qu'ils peuvent parler, sans que cela ne dégénère en débats ou en insulte. Nous essayons également d'aider ces personnes à trouver le bon dosage en termes de nouvelles et d'informations dans les médias", dit-elle encore.

Le rabbin Aryeh Monk, PDG de l'association "Beit Chaim" qui propose des lignes d'écoute pour le secteur religieux fait les mêmes constats : "On constate une augmentation de 10% des appels depuis le mois dernier. Les gens ont peur d'une guerre fratricide, et certains se posent des questions plus profondes sur ce qui nous unit en tant que peuple ou ce qui fait que vous et moi avons droit à cette terre. Ils se demandent aussi quel est le sens du service militaire.

"Ce qui procure aux gens la tranquillité d'esprit ainsi que la capacité de continuer à fonctionner est de savoir qu'ils marchent sur un terrain stable. Or quand cette stabilité est remise en cause, cela provoque des perturbations mentales. Les gens ressentent une anxiété générale basée sur des préoccupations existentielles et/ou économiques. Dans les premières années de l'existence de l'État, tout le monde avait un objectif, se battre pour conserver notre terre. Mais aujourd'hui, les gens recherchent ce qui unit les parties de cette nation, sur quoi repose l'avenir du pays", ajoute le rabbin.

"Il y a le sentiment que l'unité du peuple est remise en question et que le régime démocratique devient dictatorial. Il y a des familles qui se déchirent de l'intérieur, parce que leurs opinions sont opposées. Il se sentent aussi menacés économiquement. Quand on voit ce qui se passe dans l'armée israélienne et la fracture dans la nation, on a le sentiment que des choses qui étaient sûres dans le passé sont soudainement ébranlées. Certaines personnes ressentent cela comme une sorte d'attaque sur tous les fronts", relate le Dr Shai Chen Gal, psychologue clinicien, responsable du domaine de la santé mentale à la société "Amal and Transition".

"Cela cause beaucoup d'anxiété même chez des personnes qui n'ont pas tendance à s'inquiéter. Les gens sentent que le sol tremble littéralement sous leurs pieds, et pour certaines personnes, il s'agit d'un traumatisme cumulatif après la pandémie de coronavirus".

"Le gouvernement israélien pèche en ne comprenant pas qu'il a un rôle parental", affirme le Dr Zvi Fishel, président sortant de l'Association de psychiatrie de l'Association médicale israélienne.

"Dans la situation actuelle, malgré la déclaration du Premier ministre selon laquelle il est le Premier ministre de tout le monde, une grande partie du public a le sentiment qu'il ne l'est plus. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que 'l'adulte responsable' les a abandonnés et ne les voit pas. Le dommage mental que cette situation est susceptible de causer au pays et à ses citoyens pourrait se chiffrer en milliards de shekels", prévient-il.