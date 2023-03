Israël : le ministre Ofir Sofer à la rencontre des étudiants francophones

L'objectif consistait à avoir un retour direct du terrain

Le ministre israélien de l'Alyah et de l'Intégration Ofir Sofer est parti à a rencontre mercredi soir du CNEF, l'association représentative des étudiants francophones dans tout le pays, dans le cadre de son plan de soutien pour les Français vivant en Israël.

L'objectif du ministre consistait à avoir un retour direct du terrain, écouter les difficultés principalement chez les jeunes et de mettre en place des projets pour favoriser leur intégration.

Plus d'une quarantaine d'étudiants ont exposé les difficultés les plus courantes que les jeunes rencontrent dans le pays et ont interpellé le ministre sur la capacité relative que détient un jeune nouvel immigrant "à se faire une place" en Israël.

Yohan Halimi / i24NEWS

Ronen un jeune étudiant de 26 ans, a interpellé le ministre sur la possibilité de se créer un réseau et de trouver l'aide matérielle et psychologique pour surmonter les difficultés de l'alyah. Pour le ministre, l'intégration des francophones est un "enjeu majeur pour l'Etat d'Israël et le CNEF a une place importante dans ce dispositif".

Malgré leur présence dans le pays depuis de nombreuses années, de nombreux étudiants peine à marquer leur territoire sur le marché du travail. "Il n'y a pas vraiment d'égalité. Nous ne sommes parfois pas considérés comme des Israéliens à part entière malgré les années. Avec tous les défis à relever en tant que nouvel immigrant, nous ne pouvons pas nous permettre de commencer avec un stage", confie un étudiant isolé.

"L'alyah est une sorte de traumatisme et nous n'avons pas tout le soutien qui nous faudrait par rapport à d'autres minorités en Israël pour que notre intégration se fasse dans les meilleures conditions possibles", a exprimé un autre étudiant.

"Nous sommes heureux d'avoir enfin trouver en la personne de Ofir Sofer, une oreille attentive et un véritable alliée pour la jeunesse francophone que notre association représente et guide", a déclaré Alex Lellouche, le président de l'association.

Yohan Halimi / i24NEWS

"Depuis 35 ans, nous sommes au service de l'intégration des 16-28 ans francophones en Israël, et sans les structures adéquates que nous mettons en place, il sera de plus en plus difficile de convaincre les jeunes de faire leur alyah", a affirmé de son côté Sam Kadosh, directeur de l'organisation étudiante.

La soirée s'est conclue par des échanges informels entre les étudiants et le ministre qui était a l'écoute de chacun des participants.