Mimouna : les secrets d'histoire d'une fête populaire

Comment, ce qui était au départ une simple tradition, est devenue l'une des fêtes les plus populaires en Israël

Mercredi soir, un grand nombre d'Israéliens marqueront la fin de la fête de Pessah (la Paque juive), en célébrant la Mimouna avec leurs familles et leurs amis. Les Juifs de diaspora leur emboiteront le pas jeudi soir, puisque Pessah se termine un jour plus tard dans le reste du monde. Mais que se cache-t-il derrière cette célébration sépharade ? Et pourquoi est-elle devenue une tradition si ancrée et si répandue dans la culture israélienne ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons mené l'enquête.

Nous avons d'abord dû remonter dans le temps, au fil d'écrits anciens et de témoignages de chercheurs et rabbins. Il apparaît que la Mimouna trouve ses origines au coeur de la communauté juive marocaine du XIXe siècle, même si des références, plus anciennes, à des célébrations similaires, sont trouvées dans des textes du XIe siècle en Tunisie.

Edi Israel/Flash90 Une célébration de la Mimouna à Ashkelon

Notre principal témoin est le professeur Haim Ze'ev Hirschberg, décédé en 1976, mais qui a laissé derrière lui une œuvre importante sur l'histoire des Juifs en terre musulmane, et notamment un livre sur la Mimouna. Selon lui, cette célébration est "une fête de réconciliation qui a lieu après la fête de Pessah pour célébrer la fin des restrictions alimentaires imposées pendant cette période". Elle est également considérée comme une fête de transition entre les jours sombres de l'hiver et les jours plus lumineux du printemps, symbolisant ainsi la renaissance et l'espoir.

Attardons-nous maintenant sur le nom de "Mimouna", qui a plusieurs explications possibles. Pour certaines, il est dérivé du mot hébreu "ma'aminim" qui signifie "croyants", référence à la foi des participants qui croient en la délivrance d'un salut au cours du mois de Nissan, durant lequel a lieu Pessah. D'autres pensent qu'il provient du mot arabe "Mammon" qui signifie "richesse", et symbolise la prospérité et la réussite.

David Cohen/Flash90 Des Israéliens préparent la Mofletta pendant la Mimouna, dans la ville de Tzfat, au nord d'Israël

A cette étape de l'enquête, l'évidence nous saute aux yeux : la Mimouna est aujourd'hui bien plus qu'une simple célébration de plats et de mets. Elle est devenue un moment de rassemblement pour les familles et les communautés, un temps de joie et de convivialité où l'on partage des plats traditionnels, des friandises sucrées, du vin et de la bière. La "moufletta", sorte de crêpe sucrée, est devenue le symbole de cette soirée de fête pour de nombreux Israéliens.

Les coutumes peuvent toutefois varier d'une communauté à l'autre. Pendant la célébration, certaines continuent de manger des aliments de Pessah, tandis que d'autres "brisent" le régime alimentaire de la fête en consommant des aliments interdits pendant la semaine précédente (le fameux "Hametz").

Tomer Neuberg/Flash90 Des membres de la famille Turgeman préparent des plats pour une Mimouna à Jaffa

La Mimouna est également marquée par des rituels spécifiques. Les participants s'habillent en tenue traditionnelle et se lancent parfois dans de fougueuses danses orientales. Il est également de coutume de ne pas s'attarder chez un seul hôte, mais de visiter plusieurs maisons tout au long de la nuit pour partager la joie de la fête avec plusieurs familles. En Israël, dans tout le pays, les maisons s'ouvrent aux inconnus et les adresses circulent sur les réseaux sociaux pour qui voudrait "s'incruster" à une Mimouna près de chez lui. Les maisons sont décorées avec soin, avec des nappes blanches et des ornements floraux, rappelant ainsi la description pittoresque de Hirschberg lors de sa visite à Fès dans les années 1950.

Edi Israel/Flash90 Des membres de la famille Ivgy célèbrent la Mimouna à Ashkelon

Mais, surtout, la Mimouna est devenue une date importante du calendrier israélien. Cette fête traditionnelle a gagné en popularité à une vitesse fulgurante dans le pays, même parmi les Juifs ashkénazes. De nombreuses coutumes propres à chaque communauté juive ont été perdues lorsque des Juifs du monde entier ont émigré en Israël. Mais la célébration grandissante de la Mimouna est un exemple frappant des efforts déployés récemment dans le pays pour préserver l'héritage de ces communautés.

Il nous faut l'avouer : malgré nos recherches et nos investigations, les origines exactes de la Mimouna restent une énigme. Pourtant, cette tradition riche et variée qui se transmet de génération en génération, et de communauté en communauté, contribue au caractère unique de la société israélienne, et il est même devenu de bon ton pour les hommes politiques de participer à des repas de célébration.

La Mimouna est ainsi un exemple éloquent de la manière dont les traditions peuvent évoluer et s'épanouir dans la modernité, dans le respect total de l'héritage culturel.