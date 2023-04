L'âge moyen des survivants est de 85,8 ans, 60% sont des femmes, soit environ 89 000 personnes

À la veille de la commémoration du jour du Souvenir de la Shoah (Yom Hashoah), l'Autorité pour les droits des survivants de l'Holocauste a indiqué qu'il y a actuellement encore 147 199 survivants et victimes de harcèlement antisémite pendant la Seconde Guerre mondiale qui vivent en Israël, dont l'âge moyen est de 85,8 ans.

Parmi les survivants reconnus aujourd'hui en Israël, 63% sont nés européens, dont une grande majorité dans des pays de l'ex-Union soviétique (37% soit 55 300 survivants). Les autres sont nés en Roumanie (16 635), en Pologne (7 554), en Bulgarie (3 992), en Hongrie (2 065) et en Allemagne (1 952).

Le reste des survivants (37%) sont nés en Asie et en Afrique du Nord : 27 765 sont nés au Maroc et en Algérie, 16 137 sont nés en Irak et ont été exposés aux atrocités du Farhoud en 1941, et 9 969 sont nés en Tunisie et en Libye.

Sur tous les survivants vivant de nos jours Israël, 60% sont des femmes, soit environ 89 000 personnes. Environ 21% des survivants (31 000) ont aujourd'hui plus de 90 ans et 1 161 sont centenaires. Les plus jeunes survivants ont 76 ans : ils sont nés en 1946, donc après le conflit, mais ont été reconnus comme survivants, car ils étaient dans le ventre de leur mère à la fin de la guerre.

Olivier Fitoussi/Flash90 Des parents et des amis de survivants déposent des fleurs sur les noms des camps de concentration dans la salle du souvenir au musée de l'Holocauste Yad Vashem

Dans un communiqué, la directrice de l'Autorité pour les droits des survivants de l'Holocauste, Ronit Rosin a déclaré : "Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à étendre nos activités en rendant les services accessibles aux domiciles des survivants, avec plus de 16 000 visites, et nous les avons également aidés à faire valoir leurs droits en Israël et dans le reste du mode. Notre mission est claire et urgente : agir rapidement et avec sensibilité afin d'aider les survivants à vivre dans le bien-être qu'ils méritent".