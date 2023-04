Antisémitisme : et si les femmes changeaient la donne ?

"J’ai parlé de ces mères qui ne voulaient pour rien au monde être séparées de leurs enfants et qui ont été gazées avec leurs petits dans les bras"

Comment éduquer les esprits de manière à les rendre imperméables à l’antisémitisme et à toute forme de haine ? La question s’est posée avec force à Samia Essabaa au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Alors que cette professeure d’anglais au lycée Théodore Monod de Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, évoquait en classe les terribles attaques qui venaient de frapper New York, les réflexions de certains élèves qu affirmaient que les tours jumelles avaient été visées "parce que beaucoup de Juifs y travaillaient" l’ont bouleversée. Elle y a vu l’échec de l’école, et l’inefficacité des modèles classiques de transmission.

Pour cette enseignante de confession musulmane, il a semblé impératif de repenser les outils pédagogiques. Il était clair, selon elle, que "l’enseignement théorique entre les pages d’un livre et les murs d’une classe avait démontré ses limites". Elle a décidé qu’il fallait passer à l’action.

L’association Langages de femmes Voyage de femmes à Auschwitz

Et l’action, à ses yeux, devait forcément passer par le voyage de ses élèves à Auschwitz. Celle qui qui ne croit pas en la méthode douce voulait que ses élèves voient concrètement où mène le refus de la différence. Le premier voyage qu’elle a organisé dans le camp d’extermination a eu lieu en 2005 et, depuis, elle renouvelle l’initiative chaque année. Avec, à la clé, une véritable transformation pour ces « jeunes des cités ».

Parallèlement, les mères de ces lycéens se sont mises à exprimer le besoin de recevoir les outils adéquats pour mieux éduquer leurs enfants. Beaucoup affirmaient se sentir démunies et peu armées pour expliquer et argumenter. Certaines n’avaient même jamais entendu parler de la Shoah. Pour elles, Samia Essabaa et son amie Suzanne Nakache ont confondé en 2017 l’association Langages de femmes. Avec pour pierre angulaire de ce combat, les déplacements à Auschwitz.

Unies malgré les différences

Après des premiers voyages en Pologne et des demandes grandissantes, elles ont finalement, le 11 décembre dernier, affrété un avion entier. A son bord, un groupe éclectique de 180 femmes, chrétiennes, musulmanes, hindouistes, juives ou athées, cadres d’entreprises, enseignantes, agents d’entretien, nounous, retraitées, ados ou quadras. Ces femmes qui ne se connaissaient pas pour la plupart et qui ne se seraient sans doute jamais rencontrées dans un autre contexte, étaient, ce jour-là, unies autour d’un objectif : constater de leurs propres yeux là où peut mener la haine, pour mieux la combattre.

En dépit des différences sociales, culturelles, religieuses ou générationnelles, le groupe s’est présenté à Auschwitz-Birkenau comme un seul bloc, cimenté par des convictions partagées. Elles ont partagé la même émotion et le même recueillement lors de la visite des vestiges du camp d’extermination, se sont épaulées pour ne pas craquer face aux amas de cheveux des déportés, et se sont tenues comme un seul homme sous la neige pour assister au dépôt de gerbe et aux discours, avec des traductions par des bénévoles en arabe, hindi et hébreu.

Beate Klarsfeld, qui faisait partie du voyage, a été la première à prendre la parole, suivie par la ministre déléguée française à l’Egalité hommes-femmes Isabelle Rome puis Samia Essabaa, cofondatrice de Langages de femmes.

Provoquer un électrochoc

L’enseignante est habituée à prendre la parole en ce lieu semblable à nul autre. Mais, cette fois, elle voulait des mots qui résonnent différemment, à même de toucher chacune des participantes au cœur, d’où qu’elle vienne. Pour cette raison, elle a choisi de parler des affres de la maternité à Auschwitz.

« Je voulais que chaque femme présente puisse s’identifier aux victimes. J’ai donc choisi le prisme de la maternité pour évoquer l’horreur absolue dont ces lieux ont été témoins. J’ai parlé de ces mères qui ne voulaient pour rien au monde être séparées de leurs enfants et qui ont été gazées avec leurs petits dans les bras, mais aussi de ces femmes qui étaient enceintes à leur arrivée dans le camp, et qui ont tout fait pour préserver la vie qui était en elles, certaines parvenant à mener leur grossesse à terme et à cacher leur bébé », explique Samia Essabaa.

Un discours prononcé avec ses tripes pour créer une sorte d’électrochoc, et susciter un engagement fort chez ces femmes à lutter contre l’antisémitisme avec tous leurs moyens, à commencer par celui de l’éducation. « Je voulais leur transmettre que si ces détenues avaient été capables, dans un tel contexte, de faire leur maximum pour protéger leurs enfants, combien leur incombe-t-il d’en faire de même à notre époque en préservant leurs enfants de la haine… », explique-t-elle.

Le pouvoir des femmes

Samia Essabaa et Suzanne Nakache en sont persuadées : les femmes détiennent le pouvoir de changer la donne. Elles ont un rôle moteur dans l’éducation et la transmission, mais aussi en raison de leur empathie naturelle. « N’en déplaise à certains, je constate à travers mon expérience d’enseignante que ce sont les mères qui sont les plus impliquées auprès de leurs enfants. Ce sont elles qui se déplacent en nombre lors des réunions parents-professeurs, et elles qui prennent part aux projets éducatifs organisés à l’école. C’est donc aux mères que nous nous adressons en priorité lorsqu’il s’agit de faire évoluer les paradigmes éducatifs », dit Samia Essabaa.

Aminata Cissé, Sénégalaise de 43 ans, était là lors du dernier voyage des femmes à Auschwitz. Elle n’avait jamais entendu parler du génocide des Juifs. Ayda, une Iranienne de 39 ans dont la scolarité dans un pays marqué par le négationnisme l’a privée de toute information sur le sujet, n’en possédait que des connaissances sommaires. Quant à Jessica David, qui travaille dans l’intelligence économique, elle raconte ne pas avoir su quoi répondre à un collègue qui lui affirmait que les installations permettant de gazer autant de monde dans les camps « étaient techniquement impossibles ».

Au-delà de leur indicible émotion après la visite du camp d’Auschwitz, ces trois femmes et toutes les autres sont reparties mieux armées et plus déterminées que jamais à œuvrer, chacune à son niveau, pour que « Plus jamais ça ».