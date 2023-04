Israël : le président Isaac Herzog lit les noms de membres de sa famille tués pendant la Shoah

Le président a lu les noms des membres de sa famille assassinés et a raconté brièvement l'histoire de chacun d'entre eux

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog a déposé une gerbe au mémorial de la Shoah de Yad Vashem lundi matin. Il a ensuite participé à la cérémonie "Chaque personne a un nom" à la Knesset, au cours de laquelle il a lu les noms de proches tués pendant la Shoah. La cérémonie de cette année avait pour thème central "La résistance juive pendant la Shoah : 80 ans après le soulèvement du ghetto de Varsovie". Six rescapés ont allumé des bougies commémoratives.

Le président a lu les noms des membres de sa famille assassinés et a raconté brièvement l'histoire de chacun d'entre eux. "Nous ne nous souvenons pas des chiffres, nous nous souvenons des vies. Des êtres humains. Parce que le nom de chaque juif qui est parti dans les flammes et qui, 80 ans plus tard, est lu à haute voix à Jérusalem, au cœur du Parlement de notre État-nation juif et démocratique, est la plus grande victoire", a déclaré Isaac Herzog avant de lire les noms.

Haim Zach/GPO Le président israélien Isaac Herzog lit les noms des membres de sa famille tués pendant la Shoah

"À la mémoire des 10 000 Juifs du ghetto de Łomża en Pologne, assassinés, massacrés et envoyés comme des agneaux à l'abattoir à Auschwitz en janvier 1943. Łomża était le lieu de naissance de mon grand-père, le rabbin Herzog, de mémoire bénie, et une glorieuse communauté juive y avait prospéré pendant des siècles", a-t-il entamé sa lecture.

Le président a ensuite lu les noms des membres de sa famille avant de terminer par la cousine de son père Annette Goldberg, née Herzog, âgée de 21 ans et originaire de Paris. Cette dernière a été emprisonnée au camp de Drancy avant d’être déportée à Auschwitz. En chemin, elle a jeté une lettre du wagon, trouvée par des fermiers qui ont pu la transmettre à sa mère.

"Que leur souvenir soit une bénédiction", a-t-il conclu.