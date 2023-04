Selon les données de la police, 518 personnes ont été tuées dans des guerres de gangs entre 2018 et le début de cette année

La criminalité dans la communauté arabe d'Israël, qui compte 1,7 million de personnes, connaît une augmentation sans précédent. Depuis le début de l’année, 51 Arabes israéliens ont été tués dans des règlements de compte perpétrés par des bandes organisées entre la Galilée et le Néguev, principalement liés au trafics d'armes et de drogues.

Au cours des deux dernières semaines, la police israélienne a d'ailleurs effectué pas moins 84 saisies de drogue et d'armes illégales.

La communauté arabe dénonce une faillite du gouvernement israélien et de la police, craignant que le problème ne continue à s'amplifier.

"La majorité de la population arabe rêverait de voir Itamar ben Gvir prendre la tête de la police israélienne pour régler le problème", affirme Ali Waked, directeur de la rédaction de la chaine arabe d'i24NEWS. "Le problème est sérieux et ne sera solutionné qu'en employant la force", poursuit-il. "Au sein de la société arabe, on considère que chaque question doit être résolue par les armes. Résultat, on s'entretue."

Lors de sa campagne électorale, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir avait pourtant promis de renforcer la police et d'éliminer la violence dans la société arabe. "La criminalité et la violence au sein de la communauté arabe figurent parmi les priorités du ministre et il consacre beaucoup de temps à cette question," a argué son bureau face aux inquiétudes.

Alors que Benyamin Netanyahu a validé dimanche la création d’une garde nationale en Israël placée sous le patronage du ministère de la Sécurité nationale, un comité composé de membres des agences de sécurité israéliennes devra statuer sous 90 jours pour décider qui en prendra le commandement direct.

Selon les données de la police, 518 personnes ont été tuées dans la communauté arabe entre 2018 et le début de cette année, soit une moyenne de 104 homicides par an. En 2021, environ 33 % des cas d'homicide ont été résolus, alors qu'en 2022, seuls 21 % l'ont été. Cette année, sur 48 affaires d'homicide, seules trois ont été résolues.