Israël/Guide Michelin : la sélection de Gilles Pudlowski

Le journaliste, écrivain, critique littéraire et chroniqueur gastronomique français Gilles Pudlowski a consacré un article au "renouveau culinaire israélien" et à l’arrivée prochaine du guide Michelin à Tel Aviv, dans son blog "Les pieds dans le plat". Il y fait le tour des chefs israéliens susceptibles de récolter des étoiles dans le célèbre guide rouge.

Le ministère du tourisme israélien a annoncé début février l’entrée du guide Michelin en Israël, d'ici au printemps 2024, uniquement à Tel Aviv dans un premier temps. Selon le critique gastronomique, de nombreux chefs tel aviviens peuvent prétendre aux étoiles. Il estime d’emblée que le chef Haïm Cohen, du restaurant Yafo-Tel-Aviv peut viser directement la deuxième étoile.

courtesy OCD Restaurant Le OCD, du Chef Raz Rahav

Outre la fameuse reconnaissance gastronomique, plusieurs chefs israéliens "nouvelle vague", sont aussi susceptibles de récolter l’étoile verte, récompense en matière de gastronomie éco-responsable. En effet, nombre d’entre eux ne travaillent que les poissons de la pêche locale et des légumes de qualité.

Parmi eux, Gilles Pudlowski cite Eyal Shani avec Abraxas et HaSalon, Hillel Tavakuli et sa cuisine d’inspiration iranienne chez Animar, Yossi Shitrit pour Hiba, Raz Rahav chez OCD, qui propose le repas le plus cher d’Israël, Yuval Ben Neriah au restaurant asiatique Taizu, plusieurs fois désigné meilleur restaurant du pays, Tomer Tal chez George and John de l’hôtel Drisco, Moti Titman chez Milgo Milbar, Omer Shadmi Muller et Daniel Zur au Alena du Norman Hotel, Nir Mesika de Timna, Sharon Cohen chez Shila et Café Europa, ou encore Shirel Berger et sa cuisine végétarienne chez Opa, déjà célébré par les 50 best.

JOEL SAGET / AFP L'édition 2023 du guide Michelin

La scène gastronomique israélienne n’a jamais été aussi riche qu’en cette année 2023, juge Gilles Pudlowski., regrettant au passage que les ténors des fourneaux de Jérusalem comme le célèbre Assaf Granit, récemment vu dans l’émission Top chef France, Uri Navon ou Tomer Lanzmann, ne soit pas encore concernés.