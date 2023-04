Israël/Yom Hazikaron : 59 soldats et 31 civils sont morts l’année dernière

Au total, 24 213 soldats ont été tués et 4 255 civils assassinés

Le ministère de la Défense et l'assurance nationale ont publié vendredi, en prévision de Yom Hazikaron, le nombre de morts dus aux hostilités dans le pays. Depuis le Yom Hazikaron de l’an dernier, 59 soldats de Tsahal sont tombés durant leur service et 86 vétérans handicapés sont décédés des suites de leurs blessures. 31 civils ont également été assassinés dans des attaques terroristes au cours de l’année écoulée.

Depuis le début du décompte de Tsahal en 1860, 24 213 soldats ont été tués et depuis le début du décompte de l'assurance nationale en 1851, 4 255 civils ont été assassinés. Parmi ces victimes civiles se trouvent 740 enfants et adolescents de moins de 18 ans, 120 Israéliens tués à l'étranger et 135 citoyens étrangers tués dans des attentats terroristes.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de la Knesset, le député Amir Ohana, devraient participer à la cérémonie d'ouverture de Yom Hazikaron prévue lundi à 16h30 à Jérusalem. Ils prendront part le lendemain à 11h à une cérémonie commémorative pour les victimes des guerres d’Israël au mont Herzl.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant participera à l’allumage de la bougie commémorative au Mur des Lamentations lundi à 20h. Mardi matin il ira lire les noms des victimes des guerres d’Israël au mont Herzl et participera ensuite à une cérémonie au cimetière militaire de Kiryat Shaul.

La cérémonie commémorative d'État à la mémoire victimes du terrorisme et des guerres d’Israël aura lieu mardi au mont Herzl à 13h00. Elle se déroulera en présence du président de l'État, du Premier ministre, du président de la Knesset et du président de la Cour suprême avec la participation des familles endeuillées.