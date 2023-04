Twitter fait marche arrière et supprime les badges "média affilié à l'Etat"

Twitter a supprimé vendredi les controversées mentions "média affilié à l'Etat" des pages de grands médias comme l'américain NPR ou le canadien CBC

Plusieurs comptes twitter de médias qui portaient cette mention ne l'ont plus, selon ces constatations. En plus des médias occidentaux comme NPR et CBC, l'agence officielle chinoise Xinhua (Chine nouvelle) ou le russe RT ont eux aussi été débarrassés de ce marquage ce matin.

"Les médias affiliés à un Etat sont définis comme des médias dont le contenu éditorial est contrôlé par cet Etat par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes et/ou d'un contrôle sur la production et la distribution", peut-on lire sur le centre d'aide de Twitter. Mais "les organisations de médias financées par un État et dotées d'une indépendance éditoriale, comme la BBC au Royaume-Uni ou NPR aux Etats-Unis, ne sont pas définies comme des médias affiliés à un État aux fins de cette politique", explique maintenant Twitter dans ce texte.

Depuis son rachat par le milliardaire Elon Musk, Twitter a également modifié le processus d'attribution du fameux "badge bleu". Le label est désormais obtenu via un abonnement mensuel de huit euros au service Twitter Blue. De grandes institutions ont refusé d'entrée de jeu ce système de certification payant, dès l'annonce du PDG de Twitter. Ainsi, le New York Times ou encore CNN et de très nombreuses célébrités ont vu leur petite virgule bleue disparaître.

Twitter a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment concernant le fait de payer pour obtenir un badge de certification dans un objectif d'authentification des utilisateurs. En effet de nombreux exemples de faux comptes diffusant de fausses informations sur la plateforme ont été certifiées par Twitter blue, simplement en payant quelques dollars.

Les théories du complot et les contenus haineux se multiplient sur Twitter selon des associations, qui imputent le phénomène à une tolérance accrue à leur égard depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk.