Journée du souvenir : le chef d'état-major de Tsahal appelle à éviter "les scènes de débat"

Les commémorations débuteront lundi soir, lorsqu'une sirène d'une minute retentira dans tout le pays

Le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi, a appelé dimanche les Israéliens à faire preuve de respect lors de la prochaine Journée du souvenir et à ne pas transformer les cimetières militaires en "scène de débat", alors que les tensions au sein de la société autour la réforme judiciaire restent vives.

"La Journée du souvenir établit un lien profond entre le personnel et le national. Cette année, précisément à cause des tensions, nous devons nous concentrer sur le mémorial personnel et nous envelopper de son pouvoir humain", a affirmé Herzi Halevi dans un communiqué de Tsahal.

"Le décret de commémoration nous oblige à nous unir autour de lui et à nous concentrer sur ce qui nous relie. Nous devons tous respecter les cimetières et ne pas en faire une scène de débat", a-t-il ajouté.

"La retenue et le silence ont un pouvoir assourdissant, et la solitude avec nos proches tombés au combat ne peut exister dans le bruit des débats", a souligné le chef d'état-major.

La Journée du souvenir en Israël débutera lundi soir, lorsqu'une sirène d'une minute retentira dans tout le pays. Mardi matin, une seconde sirène de deux minutes retentira avant les cérémonies commémoratives nationales dans les 52 cimetières militaires d'Israël.

Selon le ministère de la Défense, 59 soldats ont été tués au cours de leur service militaire depuis la Journée du souvenir, tandis que 86 vétérans handicapés sont décédés à la suite de complications liées à des blessures subies pendant leur service. Ces chiffres portent à 24 213 le nombre de soldats décédés en service depuis 1860.

Pierre Terdjman /Flash90 Une Israélienne prie sur la tombe d'un soldat lors de la journée du souvenir au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem

Eli Ben-Shem le président de l'organisation Yad Labanim, en charge de préserver les mémoires des soldats décédés, a déclaré la semaine dernière que des milliers de parents de soldats tombés au combat avaient exigé que les hommes politiques n'assistent pas aux cérémonies dans les cimetières militaires et n'y prennent pas la parole, afin d'éviter des échauffourées.