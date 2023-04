Israël : la population juive ultra-orthodoxe a augmenté de 509 % depuis 1979

Selon les projections, à l'occasion du centenaire de l'État hébreu, en 2048, les "haredim" seront 2,86 millions, soit 21,2 % de la population israélienne

À l'occasion des célébrations du Jour de l'indépendance, des chercheurs de l'Institut de recherche sur la politique haredi ont compilé différentes statistiques relatives à la croissance démographique de la communauté ultra-orthodoxe en Israël.

Les chercheurs de l'institut notent qu'il n'existe pas de chiffres précis remontant aux premières années de l'État, car les données officielles sur les haredim en tant que sous-ensemble de la population n'ont été collectées que bien des années plus tard.

Yonatan Sindel/Flash90 Des juifs ultra orthodoxes marchent dans le quartier ultra orthodoxe de Meah Shearim, à Jérusalem, le 25 mars 2020

La date la plus ancienne pour laquelle des données raisonnablement fiables existent est 1979, lorsque la communauté ultra-orthodoxe comptait quelque 212 000 âmes, soit 5,6 % de la population totale. Depuis, la communauté a augmenté de 509 % et compte aujourd'hui environ 1,29 million de personnes, soit 12,9 % de la population totale. À titre de comparaison, la population générale (Juifs non haredi et Arabes confondus) a augmenté de 135 % entre 1979 et 2023.

Selon les projections, lorsqu'Israël fêtera son 90e anniversaire, les juifs ultra-orthodoxes seront 2,15 millions, et représenteront 18 % de la population, tandis que lorsque l'État hébreu fêtera son centenaire, en 2048, ils seront 2,86 millions, soit 21,2 % de l'ensemble des Israéliens.