En Israël, l'hostilité à l'égard des symboles religieux juifs est caractéristique de la campagne contre la coercition religieuse "hadata"

Mercredi dernier, jour de l'indépendance de l'Etat d'Israël (Yom Haatsmaout), des dizaines de mezouzot (objet contenant une prière posé sur le linteau d'une porte) ont été arrachées des portes d'entrée d'immeubles dans le quartier de Talbiye à Jérusalem.

Ce qui semblait au départ relever d'incidents isolés semble s'être généralisé contre des dizaines de domiciles des rues Washington et Lincoln, ainsi que des artères principales de King George et de Keren HaYessod dans un quartier proche de la résidence officielle du Premier ministre.

"Je me suis réveillé ce matin et j'ai réalisé que la mezouza n'était plus sur la porte. En parcourant l'immeuble pour la chercher, j'ai réalisé que d'autres mezouzot avaient été arrachées", a déclaré Aviad, un étudiant, à un site israélien d'information.

Après avoir posté un message dans les groupes WhatsApp et Facebook du quartier, l'étudiant a reçu de nombreuses réponses de résidents qui ont découvert qu'il s'agissait d'un vandalisme généralisé. "Plusieurs plaintes ont été déposées auprès de la police mais l'enquête menée n'a pas encore abouti", a précisé Aviad.