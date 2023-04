Le nombre d'individus qui ne sont affiliés à aucune religion était de 478 000 l'année dernière, contre 534 000 en 2023

La majorité juive en Israël a légèrement diminué ces derniers mois, selon des données du Bureau central des statistiques publié à l'occasion du 75ème anniversaire de l'État hébreu. Les chiffres indiquent que les Juifs ne représentent plus que 73,5 % de la population en 2023, contre 73,9% en 2022. Cette diminution est également valable pour les Arabes, qui représentent désormais 21 % de la population, contre 21,1% l'année dernière.

En revanche, le nombre d'individus appartenant à la catégorie "autres", qui ne sont affiliés à aucune religion, a augmenté pour représenter aujourd'hui 5,5 % de la population. Ils étaient 478 000 l'année dernière dans cette catégorie, contre 534 000 en 2023, soit une augmentation de 56 000 âmes en un an.

Le docteur Yona Cherki, du Centre israélien de politique d'immigration, qui a analysé les chiffres du Bureau central des statistiques, a estimé que la tendance à la baisse de la majorité juive en Israël au profit de l'augmentation de la population dite "autres" est "très inquiétante".

"L'essentiel de l'immigration non juive en Israël se fait par l'alyah, conformément à la loi du retour, encouragée par les organismes officiels, notamment l'organisation Nativ et l'Agence juive. Tant que les élus n'agiront pas activement et avec détermination pour modifier la loi du retour, la tendance à la diminution de la majorité juive ne fera que s'accentuer". Actuellement, la loi du retour permet l'installation en Israël de toute personne ayant au moins un grand-parent juif, ce qui permet à de nombreux non-juifs d'émigrer en Israël.

Nati Shohat/Flash90 Aéroport international Ben Gourion le 20 septembre 2021

Le gouvernement actuel avait manifesté son intention de modifier ce texte afin de restreindre l’immigration aux seules personnes nées de parents juifs, avant de faire marche arrière devant le tollé provoqué, notamment en diaspora.