Quelles surprises nous réserve le grand gala du MET, dédié à Karl Lagerfeld ?

La soirée la plus élitiste de l’année se tiendra le 1er mai prochain au MET Museum de New York, sous les auspices d’Anna Wintour

“Je n’aime pas les rétrospectives” avait déclaré le Kaiser de la mode, qui détestait la nostalgie et qui, selon ses propres dires, ne se concentrait que sur le présent. C’est raté. Même s’il est fort probable que Karl Lagerfeld, décédé en 2019, n’aurait gardé aucune rancune envers sa grande amie Anna Wintour qui a souhaité l’honorer comme il se doit lors de la grande messe annuelle au carton d’invitation le plus cotisé qui soit, réunissant tout ce que la planète compte de célébrités les plus en vue.

ANGELA WEISS (AFP/Archives) Anna Wintour, photographiée le 5 juin, reste rédactrice en chef de Vogue et l'une des personnes les plus influentes de la mode

La prochaine exposition du Costume Institute du prestigieux Metropolitan Museum of Art de New York, inaugurée lors de cette soirée, sera en effet dédiée au grand couturier allemand, décédé en 2019. Attention, n’appelez pas cela une rétrospective!

Vanessa Friedman, la toujours très informée journaliste mode du New York Times, avait déjà eu vent des détails et des préparatifs il y a quelques mois.

"J'appelle cela un essai", lui avait confié Andrew Bolton, le conservateur en charge du Costume Institute, ajoutant que les contributions de M. Lagerfeld à la mode étaient "sans précédent". Non seulement en raison de ses 65 ans de carrière, de l'ampleur et de la diversité de son travail, mais parce que le modèle qu'il a créé pour transformer une maison patrimoniale lorsqu'il a repris Chanel est devenu un modèle pour l'industrie de la mode.

Entre 5 000 et 10 000 vêtements provenant des archives de chaque marque

Intitulée "Karl Lagerfeld : une ligne de beauté", d'après la théorie de l'esthétique de Hogarth décrite dans son livre de 1753 "L'analyse de la beauté", l'exposition se concentrera sur la relation entre les croquis de M. Lagerfeld et ses produits finis tout au long de sa carrière; la façon dont ses idées sont passées de deux à trois dimensions.

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT (AFP) Premier défilé Chanel post-Lagerfeld au Grand Palais à Paris, le 5 mars 2019

M. Bolton a déclaré que l'idée de l'exposition lui était venue presque immédiatement après la mort de M. Lagerfeld et que le musée avait rapidement approuvé. Initialement prévu en 2022, il a été repoussé d'un an à cause de la pandémie.

Environ 150 pièces des cinq maisons patrimoniales façonnées par M. Lagerfeld - Balmain (qu'il a rejoint après avoir remporté le prix Woolmark en 1954), Patou, Chloé, Fendi et Chanel - et sa propre marque seront présentées.” Un cadre grandiloquent et qui à n’en pas douter sera à la mesure du regretté Kaiser, icône de la mode.

Jens KALAENE (DPA/AFP/File) Lagerfeld devant un portrait de sa chatte Choupette

Anna Wintour portera-t-elle autre chose que du Chanel (ou du Prada) ? Choupette Lagerfeld sera-t-elle de la partie ? Décryptage de tous ces enjeux capitaux (et des meilleurs looks de la soirée) la semaine prochaine.