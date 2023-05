Israël : une mère et ses deux bébés retrouvés mort, poignardés, à Tayibe

Le mari, soupçonné d'avoir commis ces meurtres, a été arrêté

Une femme et ses deux jeunes fils ont été tragiquement assassinés dans leur domicile à Taibe, une ville arabe située dans le centre d'Israël. Les victimes, Bara'ah Jaber Masarwa, 26 ans, et ses fils Amir, 2 ans, et Adam, 6 mois, ont été retrouvées poignardées par des secouristes vers 2h30 du matin. Le mari, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté peu après, soupçonné d'avoir commis ces meurtres.

Les secouristes ont tenté en vain de réanimer les victimes. Le commandant de la police, Avi Biton, a ordonné à une unité spéciale de mener une enquête en raison de la complexité de l'affaire. De son côté, le maire de Taibe, Shuaa Masarwa Mansour, a indiqué que la famille n'était pas connue des services sociaux et qu'il n'y avait pas eu de signes avant-coureurs.

Bien que la violence domestique persiste en Israël et que la communauté arabe soit confrontée à une hausse des crimes mortels depuis des années, les meurtres familiaux demeurent rares. Selon l'organisation Abraham Initiatives, ces décès portent le nombre d'assassinats dans la communauté arabe cette année à 64, contre 27 à la même période l'année précédente.