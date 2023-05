"Nous voulons les entendre et leur rendre hommage. A elles, et à toutes celles qui portent les communautés de France sur leurs épaules en toute discrétion"

Léa et Joachim Cohen ne manquent pas d’idées novatrices lorsqu’il est question de souder "leur communauté juive". Dernière trouvaille après des speed dating qui ont abouti à au moins cinq mariages, une rencontre pour les femmes de toute la France, ces épouses de rabbins, de présidents de communautés, celles qui travaillent dans l’ombre "et font des choses extraordinaires".

"Pensez à ces filles de rescapés, revenues en France alors qu’il n’y avait quasi aucune vie juive, et qui n’ont pas eu peur de lancer des projets", s’enthousiasme Léa. "Nous voulons les entendre et leur rendre hommage. A elles, et à toutes celles qui portent les communautés de France sur leurs épaules en toute discrétion et efficacité, nous avons dédié une soirée".

Léa Cohen La grande soirée du 7 mai à Aubervilliers

Pour la seconde fois, pour le 7 mai prochain, Léa Cohen, la rabbanite Sitruk qui a donné toute son énergie au projet, et "un groupe de femmes formidables" ont retroussé leurs manches et remué leur carnet d’adresses : "Nos héroïnes seront le noyau de cet évènement, elles disposeront chacune de 5 minutes exactement pour faire passer leur message devant, nous l’espérons, plusieurs milliers de femmes. Nous aurons le plaisir d’accueillir sur scène les rabbanites Sitruk, Brand, Heymann, Katz, Rottenberg, Toledano et Nisilevitch. L’idée est que ces femmes inspirantes transmettent leur énergie, et que nous prenions consciente de tout notre potentiel aussi bien à petite échelle, dans la cellule familiale, qu’à l’échelle communautaire, en nous souciant de l’autre, pour permettre la pérennisation de la judaïcité".

"Et puis, nous aurons l’immense honneur d’accueillir le Rav Israël Meir Lau, ancien grand rabbin d’Israël, qui ne se déplace presque plus mais qui a accepté cette fois pour transmettre un message ciblé aux dames de France", reprend Léa.

La jeune femme a fait jouer ses relations dans toute la France pour que cette soirée, au prix modique, soit un succès. "Les femmes sont au cœur de la transmission, elles méritent la lumière".

Le 7 mai à 19h, au Dock Pullman à Aubervilliers, PAF 10 euros.