Israël pris par la folie des bonbons Roll-Ups

Un couple d'Américains a été arrêté à l'aéroport, après avoir tenté de faire passer en Israël près de 200 kilos de Roll-Ups

Les Roll-Ups sont victimes de leur succès en Israël qui affiche une véritable pénurie, mettant les jeunes enfants aux abois. A tel point que de nombreux commerces ont été obligés de placer des panneaux sur leur devanture signalant qu'ils étaient en rupture de stock.

A l'origine de cet engouement pour ces bonbons américains qui existent depuis 40 ans, une tendance TikTok gourmande devenue virale, qui consiste à enrouler une boule de glace dans la confiserie, et à mettre le tout au congélateur avant dégustation.

Résultat, les commerçants ont compris le filon et ont fait grimper les prix de ces friandises, désormais vendues entre 20 et 30 shekels l'unité (entre 5 et 7 euros), sachant qu'elles coûtent moins de 25 centimes d'euros aux Etats-Unis.

Comme on pouvait s'y attendre, le phénomène génère des tentatives de contrebande. Un couple d'Américains a ainsi été récemment arrêté à la douane de l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, alors qu'il tentait de faire entrer en Israël près de 200 kilos de Roll-Ups répartis dans trois valises, en prétextant qu'ils étaient destinés à leur famille.