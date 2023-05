Pyramides d'Égypte : Rama Yade prend la défense de Gims

L'ancienne secrétaire d’État chargée des Droits de l’homme a apporté son soutien au rappeur après ses propos polémiques

L'ancienne secrétaire d’État chargée des Droits de l’homme sous l'ère Sarkozy, aujourd'hui directrice Afrique du think tank l'Atlantic Council à Washington, a soutenu publiquement le rappeur Gims.

Courant avril, le chanteur a été au cœur d'une polémique, faisant part de ses convictions historiques quelque peu créatives. "Les pyramides qu'on voit, au sommet y'a de l'or. L'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité... c'était des foutues antennes ! Les gens avaient l'électricité. Les Egyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent", avait notamment affirmé la star. Des propos qui versent dans le complotisme, bien éloigné de la recherche scientifique.

"Il n’y avait peut-être pas d’électricité sur les Pyramides. Il y avait beaucoup mieux que ça, c’est en Afrique que l’homme est devenu bipède, l’âge de la pierre, l’une des époques les plus brillantes de l’humanité a commencé en Afrique", poursuit Rama Yade. "Alors Gims, tu ne méritais pas ce lynchage, tu as juste voulu corriger une injustice, réparer les Africains dans leur dignité d’Hommes, et pour cela je te salue volontiers" a affirmé l'ancienne secrétaire d'État depuis Washington.