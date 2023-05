Israël : les autorités se préparent au pèlerinage de Lag baomer à Meron

8 000 membres des forces de sécurité assureront la sécurité du complexe, à l’aide d’hélicoptères, de véhicules tout-terrain, de motos et de drones

Des centaines de milliers de personnes sont attendues lundi soir à Meron dans le nord d’Israël, pour le pèlerinage annuel traditionnel de Lag Baomer sur le tombe de rabbi Shimon Bar Yohaï. De nombreuses mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter la surpopulation et la surcharge des infrastructures, après la bousculade meurtrière qui avait fait 45 morts en 2021.

David Cohen/Flash90 Les services de secours à Meron après la bousculade qui a fait 45 morts en 2021

Pas plus de 50 000 personnes à la fois seront autorisées à se rendre sur la montagne et à proximité du complexe entourant la tombe de rabbi Shimon bar Yohaï et les visiteurs seront autorisés à y rester au maximum cinq heures. Les véhicules privés ne pourront accéder au site et des bus assureront la navette. Alors que les années précédentes, les feux de joie traditionnels étaient allumés dans tout le complexe, un seul feu commun sera autorisé sous contrôle des autorités.

Par ailleurs, le complexe principal a été agrandi et doté de nouvelles infrastructures. D'autres sites de célébration ont été ajoutés afin d'éviter la surpopulation. Des milliers d'organisateurs sont chargés de surveiller le site afin d'éviter un afflux inattendu vers les goulots d'étranglement comme en 2021. 8 000 membres des forces de sécurité assureront la sécurité de la ville et du complexe, à l’aide d’hélicoptères, de véhicules tout-terrain, de motos et de drones.

HANDOUT, ISHAY JERUSALEMITE / BEHADREI HAREDIM / AFP Les victimes d'une bousculade lors d'un rassemblement religieux à Meron dans le nord d'Israël, le 30 avril 2021

De plus, les services d'urgence de ZAKA et de United Hatzalah comprenant des médecins, des auxiliaires médicaux et des infirmiers seront présents sur le site.