Sondage : 70 % des Israéliens juifs ressentent un lien historique avec la "Judée-Samarie"

4 % des Juifs évitent d'acheter des produits fabriqués en Judée-Samarie, alors que 53 % des Arabes israéliens n'y voient aucun inconvénient

Une enquête menée auprès d'un échantillon représentatif de 1 191 Israéliens a révélé que 70 % de la population juive ressent un lien historique avec la "Judée-Samarie", nom que les Juifs attribuent à la Cisjordanie. 63 % ressentent un lien émotionnel et 48 % un lien religieux. Seuls 37 % des Arabes israéliens disent ressentir un lien historique avec ce territoire, tandis que 33 % et 32 %, respectivement, ressentent une affinité historique et religieuse avec elle, révèle un nouveau sondage réalisé par le journal Israel Hayom et le Forum israélien de défense et de sécurité (IDSF).

Sraya Diamant/ Flash90 Vue de l'implantation israélienne de Havot Yair en Cisjordanie

Parmi les juifs qui ont répondu au sondage, 90 % des électeurs de droite affirment avoir une affinité historique avec la "Judée-Samarie", contre 46 % des centristes et 27 % des électeurs des partis de gauche. En outre, 80 % des Israéliens interrogés ont répondu qu’ils évitaient de circuler sur les routes de Cisjordanie par peur du danger. Seuls 9 % d'entre eux ont admis s'y être rendus chaque semaine au cours des trois dernières années et 20 % des Israéliens n’y ont jamais été durant la même période.

Par ailleurs, 48 % des répondants de droite se rendent dans la région pour rencontrer leur famille, contre seulement 20 % des répondants de gauche. 42 % du total des personnes ayant visité la Cisjordanie s’y sont rendu pour rendre visite à la famille, 36 % pour les sites historiques, 31 % pour de la randonnée, 28 % pour le travail et 27 % dans le cadre de leur service militaire ou autres raison de sécurité.

AHMAD GHARABLI / AFP L'implantation juive de Maale Adumim en Cisjordanie

4 % des Juifs ont déclaré éviter d’acheter des produits fabriqués dans cette région, tandis que 37 % affirment préférer se fournir en produits estampillés "Judée-Samarie". 19 % des Arabes israéliens évitent de les acheter, alors que 53 % d’entre eux n’y voient aucun inconvénient, 21 % assurant même préférer les produits qui y sont fabriqués.

De plus, la majorité de la population juive considère la région comme une solution potentielle à la crise du logement, et serait prête à s’y installer.