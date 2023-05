Israël : 12 500 personnes sont décédées du Covid

Près de cinq millions de cas ont été enregistrés en Israël depuis le début de la pandémie

Le ministère israélien de la Santé a annoncé que 12 500 personnes étaient décédées dans le pays depuis le début de la pandémie et la première victime enregistrée le 21 mars 2020. Quatre personnes sont mortes de complications liées au Covid-19 au cours de la semaine écoulée et 30 sont hospitalisées dans un état grave. Les hôpitaux ayant fermé leurs services spécialisés, les patients sont traités dans des services ordinaires.

Flash90 Vaccination contre le Covid en Israël

2 795 Israéliens sont actuellement malades du Covid. Près de cinq millions de cas ont été enregistrés en Israël depuis le début de la pandémie, et plusieurs millions de personnes ont reçu de multiples doses de vaccin.

L'Association israélienne des médecins de santé publique a déclaré que l'OMS "a cessé, à juste titre, de qualifier la pandémie d'urgence internationale. Mais le virus continuera à nous accompagner en tant que maladie entraînant morbidité et mortalité".

Fabrice COFFRINI / AFP L'Organisation mondiale de la santé (OMS) à son siège à Genève

"Le Covid-19 a mis en évidence le besoin vital de services de santé publique dans les périodes de routine et d'urgence. Israël doit faire du Covid une opportunité et investir dans la main d'œuvre et les infrastructures de santé publique. Nous ne devons pas réagir à la situation en réduisant les budgets et les effectifs", a poursuivi l’association.

Vendredi, l’Organisation mondiale de la santé a levé son plus haut niveau d'alerte sur la pandémie de Covid-19, qui avait été décrété le 30 janvier 2020, estimant qu'elle était désormais suffisamment sous contrôle. Les experts consultés ont jugé qu'"il était temps de passer à une gestion à long terme de la pandémie de Covid-19" malgré les incertitudes qui subsistent sur l'évolution du virus.