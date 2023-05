Israël : des files d'attente monstre pour obtenir un passeport sans rendez-vous

Les personnes souhaitant renouveler leur passeport devaient attendre des mois avant d'obtenir un rendez-vous

Le ministère de l'Intérieur a lancé dimanche une campagne d'une durée d'un mois, appelée "Marathon des passeports", afin de remédier à l'engorgement des demandes de renouvellement de passeports en Israël. Cette initiative vise à prolonger les heures d'ouverture et les services dans les principaux bureaux du ministère de l'Intérieur à Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa et Beersheva.

Les Israéliens peuvent désormais se présenter dans ces bureaux sans rendez-vous, dans le but d'obtenir leur document et de réparer les dommages causés par des acteurs malveillants qui ont utilisé des bots pour s'approprier et vendre les créneaux horaires. Bien que les rendez-vous préexistants soient toujours honorés, de longues queues se sont formées dès la matinée devant les bureaux concernés.

Le ministre de l'Intérieur Moshe Arbel a appelé le public à faire preuve de patience, alors que le ministère tente de résoudre la "crise des passeports". "Chers citoyens, je demande à chacun d'entre vous de réserver une journée et de se préparer en conséquence, car cela peut prendre plusieurs heures", a déclaré M. Arbel dans un communiqué.

"Et lorsque vous arriverez aux bureaux, soyez patients et respectez-vous les uns les autres", a ajouté M. Arbel. Les horaires d'ouverture seront prolongés de 7h30 à 21h du 14 mai au 15 juin. De plus, un bureau temporaire ouvrira à Bnei Brak pour la délivrance de passeports biométriques sur rendez-vous.

Ces dernières années, des réseaux de pirates informatiques ont capturé des milliers de rendez-vous en ligne afin de les revendre pour quelques centaines de dollars, entraînant une grave pénurie de disponibilités.

Les personnes qui souhaitaient renouveler leur passeport ont souvent été obligées d'attendre des mois avant d'obtenir un rendez-vous, en particulier dans les grandes villes. M. Arbel a admis qu'au cours des deux dernières années, la demande de passeport a créé "une situation insupportable pour de nombreux citoyens".

La pandémie de COVID-19 a également contribué à l'accumulation d'un million de passeports à renouveler. Face à cette situation, le gouvernement a pris des mesures pour résoudre le problème, et demande à la population de faire preuve de compréhension.