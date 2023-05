Israël/Budget : la communauté éthiopienne proteste contre l'absence de financement pour l'alyah d'Ethiopie

"Le gouvernement ignore les milliers de citoyens israéliens qui souffrent depuis des décennies d'être séparés de leurs proches qui attendent en Ethiopie"

Des centaines de nouveaux immigrants originaires d'Éthiopie ont protesté dimanche matin à Jérusalem, exigeant la poursuite de l'immigration en provenance de leur pays. Ils ont exprimé leur mécontentement quant à l'absence de fonds alloués à l'alya d'Éthiopie dans le projet de budget du gouvernement qui sera voté dans les prochaines semaines.

Après plusieurs opérations spéciales menées principalement depuis les années 1980 pour rapatrier les Juifs d'Éthiopie en Israël, le gouvernement israélien et l'Agence juive ont déjà déclaré à plusieurs reprises que l'alyah officielle d'Éthiopie était terminée. Cependant, Israël a promis de permettre l'alyah aux Éthiopiens ayant des parents de premier degré en Israël.

En 2021, 1 636 immigrants d'Éthiopie sont arrivés en Israël dans le cadre de l'opération "Zur Israël", qui a rétabli l'immigration des Juifs de ce pays après une interruption de plusieurs années. Cette opération a été menée par Pnina Tamano Shata, ancienne ministre de l'Alya et de l'Intégration, membre de la communauté juive éthiopienne en Israël.

Surafel Alamo, coordinateur de la lutte pour sauver les Juifs éthiopiens, a déclaré dans un communiqué dimanche : "Nos coreligionnaires ne doivent pas être traités comme des citoyens de seconde zone. J'ai combattu pour Israël dans diverses opérations en tant que soldat, et j'ai dû lutter pendant de nombreuses années avant que mes sœurs ne soient autorisées à immigrer en Israël. Nous ne méritons pas cela, et je ferai tout mon possible pour que mes amis n'aient pas à endurer les mêmes souffrances."

Yonatan Sindel/Flash90 Des membres de la communauté juive éthiopienne brandissent des photos de famille de leurs proches restés en Éthiopie, lors d'une manifestation à Jérusalem, le 14 mai 2023

Alamo a ajouté : "Nous ne resterons pas silencieux face à l'inégalité et à l'injustice, et nous continuerons de manifester jusqu'à ce que le gouvernement israélien fasse ce qui est juste sur le plan sioniste, juif et moral."

Gebra Warko, présidente de l'organisation Shaar Yishuv pour l'alya et l'intégration des Juifs éthiopiens, a souligné : "D'un côté, le gouvernement israélien fait tout son possible pour promouvoir l'immigration de masse en provenance d'Europe de l'Est, tandis que de l'autre, il ignore les milliers de citoyens israéliens qui souffrent depuis des décennies d'être séparés de leurs frères, sœurs et parents qui attendent dans la communauté juive d'Éthiopie alors que leur vie est en danger. La manifestation de ce matin n'est qu'un début."

Selon les statistiques officielles du gouvernement, à la fin de l'année 2021, la population d'origine éthiopienne en Israël comptait 164 000 personnes, dont 90 600 nées en Éthiopie et 73 800 nées en Israël.