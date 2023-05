"Jewish matchmaking" : le coeur a ses raisons

La série, récemment diffusée sur Netflix, aurait pu être une énième télé-réalité sans le moindre intérêt. Elle se révèle au contraire attachante et sincère.

Rencontrer LE grand amour. Le fameux Saint Graal, l’âme-soeur, son/sa bashert*, sa moitié. A l’heure de la déconstruction de la notion-même du couple, c’est à ce vaste sujet de la rencontre amoureuse, universel s’il en est, que s’attaque Jewish matchmaking. Diffusée récemment sur Netflix, la série est la version oy vey de Indian matchmaking, énorme succès sur la plateforme et qui s’intéressait aux rencontres en Inde et aux États-Unis. Sous ses faux-airs de télé-réalité superficielle, Jewish matchmaking offre un regard rafraîchissant qui dédramatise les difficultés de la rencontre amoureuse en 2023. Elle propose également une fenêtre sur la tradition juive ancestrale du shidduch*, qui trouve des échos pertinents dans la modernité.

Il y a tout d’abord Aleeza, la dating coach. Aleeza Ben Shalom, l’âme et le coeur de ces 8 épisodes. Empathique, drôle, intelligente, attentionnée, Aleeza a pour mission de coacher toute une palette de personnes à la recherche de l’âme-soeur et surtout de les mettre en contact avec d’autres célibataires correspondant à leurs attentes. Ori, Israélo-Américain, 30 ans et qui vit encore chez sa mère (qui est très très présente dans ses choix de vie, pour aller au bout du cliché). Dani, une jeune célibataire de Miami (et qui possède un compte Instagram documentant ses sourcils. Oui.) Harmonie, quarantenaire qui ne s’est pas encore casée et qui rêve d’avoir un

enfant. Un casting diversifié et des profils socio-éducatifs très différents, naviguant entre plusieurs États américains et Israël. La série a également le mérite de proposer une représentation plutôt diversifiée du judaïsme, avec des libéraux, des orthodoxes, des “flexidoxes” ou encore des très très orthodoxes. Aleeza Ben Shalom, d’obédience orthodoxe elle-même, est par ailleurs très bienveillante et inclusive; respectueuse des différences de chacun.

Netflix Jewish matchmaking - Courtesy Netflix

“Date ‘em till you hate them”

Dans son ouvrage “Pourquoi l’amour fait mal, l’expérience amoureuse dans la modernité” (éditions du Seuil), l’incontournable sociologue Franco-Israélienne Eva Illouz évoquait la difficulté des rencontres amoureuses à l’ère de la marchandisation de l’amour : “Comment savoir si cette personne est et restera la bonne ? L’une des manières les plus fécondes de comprendre la transformation de l’amour à l’époque moderne passe par la notion de choix. Ce n’est pas seulement parce qu’aimer, c’est distinguer une personne parmi d’autres (…) c’est aussi parce qu’aimer quelqu’un aujourd’hui c’est être sans cesse confronté à des choix.”

Netflix Jewish matchmaking - Courtesy Netflix

Le choix, désormais infini grâce notamment aux applications de rencontre, de trouver quelqu’un d’autre. La peur de s’engager. C’est justement là qu’Aleeza, forte de son expérience dans le coaching amoureux, n’hésite pas à conseiller ses “élèves”; partageant tout ce que la sagesse de la tradition juive peut leur apporter dans la conception de ce que peut être une rencontre amoureuse durable. Lorsqu’il y a un doute, il n’y a pas de doute. “Date ‘em till you hate them” , littéralement “rencontre-les jusqu’à ce que tu les déteste”. En gros, tant que l’on est pas sûr si c’est oui ou non il faut persévérer, l’un des judicieux conseils d’Aleeza. Toujours munie de son petit carnet, elle note les spécificités de chacun, leurs parcours, leurs attentes, leurs doutes.

La série vulgarise également, sans être trop didactique, des concepts importants du judaïsme comme le tikkoun olam ou le chomer negiah (respectivement la “réparation du monde” et le fait pour certains juifs orthodoxes de ne pas avoir de contacts physiques avec tout membre du sexe opposé en dehors de leur mari/femme). Ne cherchant pas à être exhaustive, Jewish matchmaking est un bon exemple de divertissement intelligent et bien ficelé. Avis à tous les juifs célibataires en fin de trentaine (et les autres) : votre mère va (très) bientôt vous en parler au détour d’une conversation.

Jewish matchmaking, 8 épisodes, sur Netflix

*le terme yiddish bashert se traduit généralement par “âme-soeur”

*Le Shiddouch est un système de rencontres dans lequel des célibataires juifs sont présentés les uns aux autres dans les communautés juives orthodoxes, dans le but de se marier.