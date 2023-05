Plusieurs villes protestent contre le projet du gouvernement visant à taxer une part importante de leurs revenus

Plusieurs mairies israéliennes se sont mises en grève lundi matin pour protester contre le projet du gouvernement de créer un "Fonds d'impôt municipal", qui vise à prélever un pourcentage important des revenus des municipalités riches pour aider les plus pauvres.

Dans la plupart des villes qui ont rejoint ce mouvement, les jardins d'enfants et les écoles élémentaires resteront fermés, les ordures ne seront pas ramassées et il n'y aura pas d'accueil du public dans les bureaux municipaux. La grève sera suivie à Tel Aviv, Haïfa, Rishon Lezion, Modi'in, Yavne, Beit She'an, Tibériade, Herzliya, Ra'anana, Ramat Hasharon et dans le conseil régional du sud du Sharon. Elle ne le sera pas, en revanche, à Jérusalem, Akko, Ashkelon ou encore Lod.

L'objectif déclaré du fonds est de faire baisser les prix des logements. Selon le projet de loi, l'immobilier commercial paie des taxes municipales plus élevées que l'immobilier résidentiel, et les villes sont donc incitées à allouer des terrains à la construction commerciale. Cela a pour effet de réduire l'offre de logements résidentiels et donc d'en augmenter le prix.

Oren Ben Hakoon/Flash90 Une réunion de la commission des finances sur le fonds Arnona à la Knesset, le parlement israélien à Jérusalem, le 14 mai 2023

Le nouveau fonds s'appropriera une partie des revenus des villes plus riches provenant de leur taxe sur l'immobilier commercial, et réattribuera les fonds aux villes plus pauvres pour chaque unité de logement qu'elles construisent. Le gouvernement espère ainsi inciter les villes riches et pauvres à investir dans le logement plutôt que dans l'immobilier commercial, ce qui permettra d'augmenter l'offre de logements et, à terme, de faire baisser les prix de l'immobilier.

Les députés de l'opposition et un certain nombre de maires et de responsables d'autorités locales se sont opposés avec véhémence à ce plan au cours des dernières semaines, estimant que le ministère des Finances finira par utiliser les fonds à d'autres fins et que le plan incitera les villes les plus pauvres à construire des logements plutôt que des immeubles commerciaux, ce qui réduira les incitations à créer de nouveaux centres d'affaires et parcs industriels dans les zones périphériques ou pauvres.

Les tensions entre les dirigeants des autorités locales et les représentants du gouvernement, qui couvaient depuis des semaines, ont éclaté dimanche lors d'une réunion à la Knesset, malgré les informations parues jeudi dernier concernant un accord.