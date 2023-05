Israël : des vols directs vers Chypre au départ de Haïfa bientôt disponibles

Avec la mise en place de ces vols, l'aéroport de Haïfa reprendra du service après plusieurs années de fermeture

La compagnie aérienne israélienne Israir et l'agence de voyages Issta Lines commercialiseront des vols directs et des séjours touristiques depuis Haïfa, dans le nord d’Israël, vers les villes de Larnaca et Paphos à Chypre. Trois vols par jours, six jours par semaine seront assurés à partir du 22 juin prochain. La durée de vol sera d’environ 50 minutes. Avec la mise en place de ces vols, l'aéroport de Haïfa reprendra du service après plusieurs années de fermeture.

Matanya Tausig/Flash90 Haïfa

"Les vols depuis l'aéroport de Haïfa raccourciront considérablement le chemin des vacances pour les résidents du nord", a déclaré la directrice générale adjointe d’Issta Tali Noy. "Les habitants du nord éviteront ainsi les longues files d’attente de l’aéroport Ben Gourion, profiteront d'avions ‘presque’ privés et d'un parking gratuit à l'aéroport de Haïfa", a-t-elle ajouté.

"Nous constatons une augmentation significative de la demande de vacances à Larnaca et Paphos. Nous avons donc décidé, entre autres, de répondre aux besoins du public vivant au nord de Netanya pour leur permettre d’éviter les embouteillages de Tel Aviv et d'arriver seulement une heure et demie avant le départ", a conclu Tali Noy.

Mendy Hechtman/Flash90 Vue du Lagon bleu à Paphos sur l'île de Chypre

Les séjours à Chypres sont prisés par les Israéliens, où il est possible de séjourner dans des hôtels de luxe en bord de mer, faire de nombreuses activités nautiques, manger une cuisine raffinée ou encore profiter d’une nature vierge. Tout cela pour des prix largement moins élevés que ce que l’on peut trouver en Israël même ou dans d’autres destinations à l’étranger plus huppées.