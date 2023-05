Israël : un suspect arrêté après des menaces contre la Gay Pride de Jérusalem

En 2005, une adolescente avait été tuée par un Juif ultraorthodoxe lors de la Gay Pride de Jérusalem

La police a arrêté dimanche un habitant de l'implantation de Maale Efraim en Cisjordanie, qui avait proféré des menaces contre la prochaine Marche des fiertés à Jérusalem prévue le 1er juin. Le suspect a été libéré ce lundi par le tribunal de première instance de Jérusalem, avec interdiction de prendre part à un quelconque rassemblement de la Gay Pride durant les six mois à venir.

"J'espère que vendredi, Schlissel sera là pour terminer le travail qu'il a commencé. La manière dont vous célébrez cette maladie mentale [qu'est l'homosexualité] est dégoûtante", a écrit le suspect dans un courrier électronique envoyé à l'Open House qui organise la marche. Celui-ci faisait allusion à Yishai Schlissel, un Juif ultraorthodoxe qui avait poignardé plusieurs personnes lors de la Marche des fiertés de Jérusalem en 2005. Shira Banki, une adolescente de 16 ans, avait succombé à ses blessures.

Olivier Fitoussi/Flash90 Affiche portant la photo de Shira Banki

"C'est une bonne chose que la police israélienne prenne au sérieux les menaces que nous avons reçues et remplisse son rôle dans le maintien de la sécurité des marcheurs", a déclaré Yonatan Welper, président de la Journée portes ouvertes de Jérusalem pour la fierté et la tolérance.

AFP Yishaï Schlissel, l'assassin de Shira Banki lors de la Gay Pride de Jérusalem

Yonatan Walfer a également ajouté qu'"il était triste de voir que l'incitation à la violence contre la communauté gay existait toujours, et qu'elle avait même a augmenté". "Je suis heureux d'annoncer à cette personne et à tous ceux qui pensent qu'ils peuvent nous arrêter, que la Marche des fiertés et de la tolérance à Jérusalem aura lieu, afin que nous puissions agiter fièrement le drapeau de l'égalité, de la liberté et de l'amour dans la capitale d'Israël", a-t-il conclu.