Israël : Givatayim, ville la plus accueillante pour la communauté LGBTQ

Tel-Aviv passe de la première à la cinquième place.

The Aguda - L'Association pour l'égalité des LGBTQ en Israël - a publié mardi son classement des différentes villes d'Israël en fonction de leurs relations avec la communauté LGBTQ. Pour la première fois, Tel-Aviv n'a pas remporté la première place et chute au cinquième rang.

L'étude, publiée en préparation du mois des fiertés en juin, classe les villes sur la base de cinq critères : bien-être, éducation, infrastructure, visibilité publique et culture. Il examine notamment si les municipalités permettent aux couples LGBTQ+ de s'enregistrer comme mariés pour bénéficier des avantages et des services appropriés. L'étude s'est également penchée sur les ressources juridiques et sociales disponibles dans chaque ville.

courtesy Idan Marzuk

Quatre-vingt-cinq villes et autorités municipales ont été prises en compte dans l'évaluation de cette année, qui comportait 34 questions spécifiques.

La ville de Givatayim est arrivée en tête, avec le meilleur score global dans ses relations avec ses résidents LGBTQ+. Tel Aviv est passée de la première à la cinquième place, tandis que Ramat Gan, Rishon Letsion et Kfar Saba occupent les deuxième, troisième et quatrième places.

Les données montrent que les villes de Beer-sheva et Dimona, dans le sud d'Israël, ont fait des progrès considérables, tout comme Netanya, Ashdod et Or Yehuda.

Tomer Neuberg/Flash90

La ville de Jérusalem a obtenu le plus mauvais score, partageant la dernière place avec les 13 municipalités qui ont choisi de ne pas participer à l'étude. Selon le communiqué de presse d'Aguda, Jérusalem "évite d'assumer la responsabilité publique des besoins de ses résidents LGBTQ+, et évite de fournir des fonds et des services à la communauté".

Le rapport a été présenté mardi au président Isaac Herzog par la présidente de l'organisation, Hila Parr, et son directeur général, Ran Shalhavi. Plusieurs maires étaient également présents.