La population de Jérusalem est composée de 590 000 juifs, et 375 000 arabes (dont 362 000 musulmans et 12 900 chrétiens)

En cette veille de Yom Yeroushalayim (Journée de Jérusalem), de nouvelles données démographiques relatives à la ville ont été publiées. Selon celles-ci, la capitale approche le million d'habitants, ce qui en fait la ville la plus peuplée du pays : fin 2022, elle comptait plus de 980 000 résidents soit deux fois la population de Tel-Aviv, selon l'Institut d'études politiques de Jérusalem.

La population de Jérusalem est composée de 590 000 juifs, 375 000 arabes (dont 362 000 musulmans et 12 900 chrétiens), 3 500 chrétiens non arabes et 10 500 habitants sans classification. Fin 2021, les résidents ultraorthodoxes représentaient environ 48 % de la population juive de Jérusalem et 29 % de la population totale de la ville.

AP Photo/Mahmoud Illean

Sur les 322 800 Juifs âgés de 20 ans et plus vivant dans la ville, 19 % se définissent comme laïcs, 25 % comme traditionalistes, 20 % comme religieux et 35 % comme ultraorthodoxes.

Hadas Parush/Flash90 Des jeunes au marché Mahane Yehuda à Jérusalem en Israël, le 16 septembre 2017

Jérusalem est une ville jeune : fin 2021, l'âge médian de ses habitants était de 24,2 ans, contre 30,1 ans pour la population globale d'Israël. La capitale se caractérise par une forte proportion d'enfants âgés de 0 à 14 ans, qui représentent environ 35 % de la population totale de la ville. L'indice de fécondité de ses habitantes est en effet élevé : en 2021, il était de 3,9 enfants par femme, soit un taux nettement supérieur à la moyenne nationale. L'indice de fécondité des femmes juives est même de 4,4 enfants - significativement plus élevé que le taux de fécondité des femmes arabes de la ville qui est de 3,1. Une donnée qui s'explique principalement par le nombre de naissances très élevé dans les familles ultraorthodoxes.

Yonatan Sindel/Flash90 Des passants ultraorthodoxes à Jérusalem

Par ailleurs, l'indice migratoire de la ville demeure négatif : en 2021, 11 900 nouveaux résidents ont emménagé à Jérusalem, tandis que 22 700 habitants ont quitté la ville. La capitale est toutefois le lieu d'élection privilégié par les nouveaux immigrants : en 2021, le nombre de nouveaux arrivants ayant choisi Jérusalem comme premier lieu de résidence était de 3 700, soit le plus élevé de toutes les villes israéliennes.

Liba Farkash/FLASH90 Un couple s'embrasse en regardant les gens parler et boire dans différents bars du marché Mahane Yehudah, à Jérusalem.

En 2022, le taux de population active dans la tranche d'âge la plus active (25-64 ans) était de 67 %, contre 82 % pour la moyenne nationale. Chez les hommes, le taux de population active est de 74 % contre 85 % dans tout le pays.

Jérusalem continue d'être l'une des villes les plus pauvres d'Israël. En 2021, 39% des familles de la ville vivaient en dessous du seuil de pauvreté, soit près du double de la moyenne nationale. 51% des enfants vivaient en dessous du seuil de pauvreté, contre 28% dans l'ensemble du pays.

Selon ces données, les constructions dans la ville ont atteint un niveau sans précédent : en 2022, environ 7 300 nouveaux permis de construire ont été accordés, soit le volume le plus élevé à ce jour.

Claire GOUNON / AFP De jeunes participants à une marche pour la "Journée de Jérusalem" dans le quartier musulman de la Vieille Ville de Jérusalem, le 29 mai 2022, à l'occasion de la "Journée de Jérusalem"

Enfin, Jérusalem continue d'être un centre d'attraction pour les touristes depuis la fin de la pandémie de Covid-19. La ville continue d'être la première destination du pays en nombre de nuitées.

"Jérusalem se trouve au beau milieu d'une révolution, dont les signes sont déjà visibles sur le terrain. La ville est florissante et en pleine croissance, tout comme les affaires et le tourisme", souligne le maire de la ville, Moshe Leon. "Jérusalem occupe la première place en termes de la rénovation urbaine et dans le domaine du logement, les nouveaux permis de construire ont été multipliés par trois. Les jeunes du centre du pays ont recommencé à s'y installer, aux côtés des géants de la haute technologie d'Israël et du monde, qui apportent avec eux des emplois de qualité."