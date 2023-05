Israël : les universités en grève à partir de dimanche

L'annonce de la grève intervient après l’échec de la conclusion d’un accord de réévaluation salariale des enseignants avec le ministère des Finances

Le Conseil de coordination des organisations du personnel académique supérieur des universités a annoncé jeudi la cessation de l'enseignement à partir de dimanche. L’université hébraïque de Jérusalem, celle de Tel-Aviv, de Ben Gourion, de Haïfa, le Technion, Bar-Ilan et l'Institut Weizmann seront en grève. Cette décision intervient après l’échec des négociations d’un accord avec le ministère des Finances au sujet d’une réévaluation salariale des enseignants, ont indiqué les membres du Conseil.

Officiel site of the Hebrew University L'université hébraïque de Jérusalem

En janvier, des professeurs d'universités avaient annoncé des sanctions et interrompu les examens du premier semestre exigeant une mise à jour de leurs salaires. Ils estiment que depuis le début du conflit en début d’année, le ministère des Finances a agi à l'encontre des conventions collectives en vigueur, et a traîné les pieds dans les négociations pour signer une nouvelle version.

Naftali Building / Tel Aviv University via Wikepida Université de Tel-Aviv

Le Conseil de coordination des organisations du personnel académique des universités a estimé que le Conseil des directeurs des universités, le ministère des Finances et le Comité budgétaire de l'enseignement supérieur "tiennent des réunions inutiles pour passer le temps et non dans le but de trouver de vraies solutions ".

Les enseignants ont également exprimé leur intention d'accroître les mesures si aucune avancée significative n'était constatée lors des négociations.