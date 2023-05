Israël : l’université Ben Gourion décerne un doctorat honoris causa à six personnalités

Parmi les récipiendaires, Patrick Drahi, fondateur et propriétaire d’i24NEWS

L'université Ben Gourion du Néguev a décerné un doctorat honoris causa à six personnalités pour "leur contribution à l'université et à la société israélienne dans son ensemble". Située dans la ville de Beersheva, dans le sud du pays, l’université Ben Gourion, très dynamique, fleurit dans le désert du Néguev depuis plus de 50 ans.

i24NEWS Le campus de l'université Ben Gourion

" Vous êtes tous les moteurs d'un grand changement dans le monde, et je ne doute pas que Ben Gourion aurait fait référence à vous lorsqu'il a parlé des pionniers et de l'esprit qui les guidait", a déclaré à i24NEWS le président de l’université, le professeur Daniel Chamovitz. "Nous avons choisi des personnes qui reflètent les valeurs que nous souhaitons transmettre à notre communauté. Elles doivent servir d'exemple à nos étudiants, à notre corps enseignant et aux habitants du Néguev, et représenter ce à quoi nous aspirons", a-t-il ajouté.

Dudu Greenspan/Flash90 Le campus de l'université Ben Gourion

Parmi les récipiendaires, Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d’i24NEWS. "Nous rendons hommage à Patrick Drahi qui est un homme extraordinaire", a poursuivi Daniel Chamovitz. "C’est lui qui est venu me voir il y a quatre ans, au moment où j'ai été élu président, et qui m'a demandé ce qu’il pouvait faire pour l'université. Il a ainsi entrepris de faire construire notre premier bâtiment sur le campus nord, un remarquable édifice qui sera le haut lieu de l'entrepreneuriat et de l'innovation à l'Université Ben Gourion".