L'édition de cette année donnera au public israélien l’occasion de participer à un débat d’idées autour de l'importance de la démocratie et de sa défense

C'est le jeudi 1er juin qu'aura lieu la 7e édition de la Nuit de la philosophie et de la démocratie à Tel-Aviv. Organisé par l'Institut français d'Israël, l'événement se tiendra principalement à Tel-Aviv et comprendra 30 panels et débats avec des chercheurs et des intellectuels de renom. Parmi les philosophes, intellectuels et universitaires invités venus spécialement de France pour cet événement : Francis Wolff, Pierre Birnbaum, Eva Illouz, Myriam Revault d’Allonnes et Julie Saada. Cette année, La Nuit de la philosophie souhaite donner au public israélien l’occasion de participer à un débat d’idées dont l'ambition est d'aiguiser la sensibilité politique, philosophique et éthique autour de l’importance de la démocratie et de sa défense.

Un événement culturel bien installé

La Nuit de la philosophie en Israël, lancée par l’Institut français d’Israël en 2015, est devenue l’un des événements culturels et intellectuels de ces dernières années dans la ville blanche. Chaque année, ces rencontres offrent une plateforme de dialogues sur la philosophie, la culture, l’art et la politique.

L'Institut français a pour objectif affiché de favoriser le dialogue entre philosophes et intellectuels français et israéliens, et de donner l’occasion au public israélien d’être présent à ces rendez-vous thématiques. En outre, La nuit de la philosophie souhaite favoriser des discussions et des débats stimulants entre les différents éléments de la société civile en Israël, y compris religieux – laïcs, Juifs – Arabes, universitaires – personnalités politiques et publiques, hommes – femmes, etc.

La Nuit de la philosophie aura lieu cette année le jeudi 1er juin 2023 dans plusieurs lieux à Tel-Aviv. Le commissaire de l’événement, le philosophe Raphael Zagury-Orly, a centré les dialogues et les discussions autour de l’état de la démocratie dans le monde et de la crise politique actuelle en Israël.

Le programme de cette édition est disponible ici

Jeudi 1er juin à partir de 18h45

Institut français de Tel Aviv et autres lieux aux alentours