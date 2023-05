Une épidémie mortelle annihile les oursins noirs du golfe d'Eilat

"Cette situation est sans précédent dans toute l'histoire documentée du golfe d'Eilat"

Cela n'a pris que quelques mois... Une épidémie mortelle a décimé les oursins noirs du golfe d'Eilat. La maladie est fulgurante, puisqu'en en deux jours seulement, un oursin sain devient un squelette dépourvu de tissus. Une étude est d'ores et déjà menée pour comprendre le phénomène et possiblement l'endiguer.

Selon l'équipe de recherche, la source de la pandémie est probablement un parasite cilié pathogène qui, dans les années 1980, a éradiqué toute la population d'oursins dans les Caraïbes. "L'épidémie actuelle a d'abord été découverte en Méditerranée, mais elle a rapidement atteint la mer Rouge, où elle se propage à une vitesse sans précédent," explique un chercheur.

L'épidémie s'annonce être un désastre écologique. En effet, les oursins sont des espèces essentielles au bon fonctionnement des récifs coralliens, véritables "jardiniers" du récif : ils se nourrissent d'algues et les empêchent de prendre le dessus et d'étouffer les coraux qui leur disputent la lumière du soleil.

Ibrahim CHALHOUB / AFP Un apnéiste ramasse des oursins au large de la ville côtière de Batroun, au nord du Liban, le 24 juillet 2022

"Il faut comprendre que la menace qui pèse sur les récifs coralliens est déjà à son apogée et qu'une variable inconnue s'y est ajoutée. Cette situation est sans précédent dans toute l'histoire documentée du golfe d'Eilat", explique un membre de l'équipe de recherche sur l'épidémie. "La plupart des oursins sont dévorés alors qu'ils sont mourants et incapables de se défendre, ce qui pourrait accélérer la contagion par les poissons qui en sont la proie", poursuit Omri Bronstein de l'université de Tel Aviv.

"L'une des espèces sur lesquelles nous nous concentrons est le Diadema setosum à longues épines. Jusqu'à récemment, c'était l'une des espèces dominantes du récif corallien d'Eilat - les oursins noirs aux longues épines que nous connaissons tous. Malheureusement, ces oursins n'existent plus dans le golfe d'Eilat et disparaissent rapidement des zones de la mer Rouge en expansion constante, plus au sud", explique Mr Bronstein.

AP Omri Bronstein tient un spécimen d'oursin Diadema setosum, trouvé en Méditerranée, au Musée Steinhardt d'histoire naturelle de l'Université de Tel-Aviv

Les premiers rapports sur la mortalité massive sont parvenus au Dr Bronstein il y a plusieurs mois, de la part de collègues de Grèce et de Turquie, que les oursins avaient envahis, probablement par le canal de Suez. C'est alors qu'est survenue une mortalité soudaine et importante de ces espèces "L'extinction d'une espèce invasive n'est en principe pas une mauvaise chose, mais nous devons être conscients de deux risques majeurs : Premièrement, nous ne savons pas encore comment cette mortalité et ses causes peuvent affecter les espèces locales de la Méditerranée. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus grave, la proximité géographique entre la Méditerranée orientale et la mer Rouge pourrait permettre à l'agent pathogène de passer rapidement à la population naturelle de la mer Rouge", explique le chercheur de l'Université de Tel Aviv.