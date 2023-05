Israël dernier des pays de l'OCDE pour l'égalité femmes-hommes

Selon le rapport SIGI, le domaine où les écarts sont les plus marqués est la discrimination au sein de la famille

Israël occupe la dernière place en matière d'égalité des sexes parmi les pays de l'OCDE, selon le rapport SIGI (Indicateur de discrimination à l'égard du genre) publié récemment. L'étude examine la discrimination envers les femmes dans environ 179 pays, en se basant sur quatre critères : la discrimination au sein de la famille, la protection et la sécurité personnelle, l'accès aux ressources financières et l'exercice des libertés civiles.

Ayelet Razin Beit-Or, avocate et directrice de l'Autorité pour la promotion de la condition de la femme, a expliqué au site Ynet que le rapport classe Israël, aux côtés du Japon, comme le pays présentant les écarts d'égalité entre les sexes les plus importants de l'OCDE. Israël obtient une note élevée de discrimination envers les femmes, avec une moyenne de 33,4 sur une échelle de 0 à 100, où zéro indique l'absence de discrimination et 100 indique une discrimination totale.

Les domaines où les écarts d'égalité sont les plus marqués en Israël sont la discrimination au sein de la famille et les limitations des libertés publiques. Israël obtient un score de 40,9 pour la discrimination au sein de la famille, tandis que la moyenne des pays de l'OCDE est de 14,2. Les autres pays présentant une inégalité significative entre les hommes et les femmes sont la Turquie, le Chili, les États-Unis et la Slovaquie. En revanche, la Belgique, l'Italie, la Norvège, l'Espagne et la Suède affichent des niveaux d'inégalité relativement faibles.

Ayelet Razin Beit-Or a souligné que l'Autorité pour l'avancement de la condition de la femme a réalisé d'importants efforts pour lutter contre ces disparités, notamment en promouvant la participation des femmes dans la sphère publique et en renforçant leur représentation dans divers domaines de la société et de l'économie.

Selon l’avocate, la mise en place du ministère de la Promotion de la Condition Féminine, dirigé par la ministre Mai Golan, est une avancée positive pour placer la question de l'égalité des sexes parmi les priorités nationales, soulignant toutefois que l'atteinte de l'objectif “est encore loin”.