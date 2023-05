Assise dans un café, la réaction de la jeune femme a provoqué la panique parmi les clients

Les cris terrifiés d'une femme samedi soir dans un café de Tel-Aviv ont provoqué la panique parmi les clients ainsi que dans un restaurant voisin. Les gens ont commencé à fuir, renversant tables et chaises, pensant qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. La police est rapidement intervenue pour rechercher un éventuel suspect, avant de déterminer que les cris de la femme étaient en réalité une réaction à la vue d'un cafard.

Selon le site d'information Walla, en plus de ses cris, la femme a renversé la table à laquelle elle était assise, provoquant une agitation et renforçant les craintes d'une attaque. Les services d'urgence, notamment des véhicules de police et une ambulance, sont rapidement arrivés sur les lieux.

Plusieurs témoins ont signalé que certaines personnes ont été légèrement blessées par des éclats de verre alors qu'elles tentaient de se précipiter vers les sorties. Malgré les conséquences en cascade de cette crise d'angoisse, certains témoins ont appelé à faire preuve de compréhension et à considérer la situation avec humour.