D'après un rapport de l'OCDE, Israël est moins bien classé que ses homologues concernant la durabilité

Israël fait face à des défis majeurs pour atteindre ses objectifs climatiques, selon un récent rapport de l'OCDE qui pointe du doigt les défaillances de l'Etat hébreu en la matière. Si le pays vise la neutralité carbone d'ici 2050 et une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans divers secteurs, l'OCDE estime que "des mesures supplémentaires sont nécessaires".

Israël est moins bien classé que ses homologues de l'OCDE dans de nombreux aspects du développement durable car le pays dépend seulement à 5 % des énergies renouvelables, pour une moyenne de 12 % dans les pays de l'OCDE.

En ce qui concerne la pollution de l'air et les déchets, Israël est exposé à une quantité plus élevée de particules et produit plus de déchets par habitant que la moyenne de l'OCDE.

En effet, le rapport souligne que le système réglementaire environnemental d'Israël est dépassé, et appelle à l'adoption d'une feuille de route claire. Il recommande également des investissements accrus dans les énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments existants et le renforcement des transports publics.

Israël est tout de même félicité pour son utilisation des eaux usées recyclées et le dessalement, mais l'OCDE souligne la nécessité de réduire la pollution des eaux de surface et souterraines. Le rapport recommande également des mesures pour réduire la pollution de l'air, augmenter le recyclage des déchets et protéger la biodiversité.