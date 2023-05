Israël : des représentants de la minorité arabe manifestent contre la criminalité

La criminalité a déjà fait 84 morts depuis le début de l'année dans les villages et villes arabes

Des élus et des représentants de la communauté arabe en Israël ont manifesté mardi à Jérusalem pour protester contre la criminalité qui ronge leurs localités et appeler le gouvernement à y assurer la sécurité. Les participants, une cinquantaine de députés, anciens députés, ou élus municipaux, se sont réunis sous une tente dressée devant le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour un sit-in commencé lundi et devant se prolonger mercredi. Ils ont été rejoints par des sympathisants juifs.

"La police est complice du crime", indique en arabe, en hébreu et en anglais une grande banderole. "Il ne se passe presque pas une journée sans coups de feu, sans blessures ou meurtres qui terrifient les gens. Au lieu de travailler au développement de nos villes et de notre société, nous réfléchissons à la façon de sortir en toute sécurité de nos maisons", a déploré Mohamed Baraka, ancien député, président du Haut Comité pour la minorité arabe en Israël, à l'origine de la manifestation, décrivant ce qui se passe dans les localités arabes comme une "catastrophe". "La responsabilité de la dissuasion et de la punition [des crimes est] entre les mains de l'Etat", a-t-il ajouté.

Selon les statistiques de la police israélienne, la criminalité a déjà fait 84 morts depuis le début de l'année dans les villages et villes arabes. "Il y a des milliers de blessés, et personne n'en parle", a déclaré Mahmoud Nassar, spécialiste en criminologie et au Centre de lutte contre la violence et le crime.

Flash90 La police sur les lieux où Sahar Ismail, l'assistant du ministre de l'Éducation pour la société arabe, a été retrouvé assassiné à son domicile, dans la ville de Rameh, dans le nord d'Israël. 15 août 2021

Selon des experts, des gangs arabes ont accumulé quantité d’armes au cours des deux dernières décennies et se livrent à des trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, contrôlent des réseaux de prostitution ou de blanchiment d'argent et commettent toutes sortes d'actes de violence et d'extorsion dans des villes et des villages arabes en Israël.

La minorité arabe se plaint régulièrement de ce qu'elle décrit comme l'inaction des autorités face à la vague de violence qui la mine. Mardi, la police a affirmé dans un communiqué que "lutter contre le crime est une priorité absolue" et qu'elle déploie "de nombreuses forces" dans les zones touchées.

"J'ai entendu votre appel", a déclaré lundi, au Parlement Benjamin Netanyahou à l'intention des députés arabes qu'il a invités à venir discuter de la question avec lui le 5 juin. "Il va nous falloir agir sur plusieurs fronts et j'ai besoin de votre coopération", a-t-il ajouté.