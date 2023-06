Vendredi, s'est déroulée une compétition de saut d'obstacles à Udim, marquant la fin de la saison équestre et rassemblant des cavaliers de tous niveaux

La compétition équestre qui s'est déroulée à Udim dans le centre d'Israël, a rassemblé des cavaliers de tous niveaux lors d'une soirée de plaisir équestre. Bien que cette compétition ne soit pas officielle et ne soit pas régie par la Fédération israélienne, elle a attiré de nombreux participants. Cet événement traditionnel a marqué la clôture de la saison équestre, offrant aux cavaliers l'occasion d'entraîner de jeunes chevaux et de se divertir sans les contraintes des compétitions officielles.

Dès le début de l'après-midi, les cavaliers ont rejoint les écuries pour préparer leurs montures en vue des épreuves. L'absence de processus de qualification préalable a permis aux cavaliers de choisir les épreuves dans lesquelles ils souhaitaient concourir, sans se soucier de leurs scores. Ainsi, des cavaliers moins expérimentés ont pu se mesurer à des concurrents plus aguerris, générant des surprises et parfois de la difficulté sur les parcours. Plusieurs chevaux venaient d'Europe, principalement des Pays-Bas, de Belgique et de France.

Salomé Milhac Compétition de cheval en Israël

De 15h à 00h30, les spectateurs ont pu assister à une variété d'épreuves allant de 80 cm à 1m25, équivalent du niveau "Club 2" à "Amateur Élite" en France. Les écuries participantes provenaient de divers endroits d'Israël, tels que les environs de Tel Aviv, les villages arabes, les villes du nord du pays et Bnei Tsyion, avec deux cavaliers représentant l'écurie Hafikus. Certains cavaliers sont même venus de Jérusalem-Est, créant ainsi une belle dynamique entre les Arabes israéliens et les Juifs israéliens, qui ont rivalisé dans un esprit de convivialité et de respect mutuel.