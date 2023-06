Le syndrome du vieillissement diagnostiqué pour la première fois en Israël chez un nourrisson

Seuls 140 enfants dans le monde sont atteints de ce syndrome

Une petite fille de trois mois a reçu un diagnostic du syndrome de Hutchinson-Gilford, plus communément appelé progéria, une maladie génétique extrêmement rare qui provoque un vieillissement huit fois supérieur à la normale. C’est le premier cas de l’histoire à être détecté en Israël, a indiqué la chaîne israélienne N12 mardi soir.

Le diagnostic a été posé par les médecins du centre médical Rambam de Haïfa sur la côte nord du pays. Ce syndrome affecte une naissance sur 4 à 8 millions et selon les estimations, seulement 140 enfants dans le monde entier en sont atteints. Pour la plupart d’entre eux, leur état de santé entre les âges de 10 et 15 ans équivaut à celui de personnes âgées entre 80 et 90 ans.

LUIS ROBAYO / AFP Illustration - Une jeune fille de 15 ans atteinte du syndrome de Hutchinson-Gilford

"L'espérance de vie des enfants atteints de ce syndrome se situe entre 13 et 15 ans. Habituellement, ces enfants vieillissent rapidement et meurent des suites de maladies liées à la vieillesse, principalement cardiaques", a expliqué le docteur Hiba Zarora, chef du service de dermatologie pédiatrique de l’hôpital Rambam.