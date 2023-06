Israël : 5 morts dans une fusillade criminelle près de Nazareth

Cette exaction constitue un des incidents de violence criminelle les plus meurtriers des dernières années

Cinq hommes ont succombé à leurs blessures jeudi à la suite d'une fusillade dans la ville arabe de Yafa an-Naseriyye, dans le nord d'Israël, marquant l'un des incidents de violence criminelle les plus meurtriers de ces dernières années. La fusillade a eu lieu dans une station de lavage de voitures. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital anglais de Nazareth, où les médecins ont constaté le décès de cinq d'entre eux.

Un peu plus tôt, une fillette de 3 ans et un homme de 30 ans ont été gravement blessés à Kafr Kanna, qui, comme Yafa an-Naseriyye, est une banlieue de la ville de Nazareth.

Selon les statistiques de la police israélienne, la criminalité a déjà fait près de 100 morts depuis le début de l'année dans les villages et villes arabes.

Selon des experts, des gangs arabes ont accumulé quantité d’armes au cours des deux dernières décennies et se livrent à des trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, contrôlent des réseaux de prostitution ou de blanchiment d'argent et commettent toutes sortes d'actes de violence et d'extorsion dans des villes et des villages arabes en Israël.

La minorité arabe se plaint régulièrement de ce qu'elle décrit comme l'"inaction des autorités" face à la vague de violence qui la mine. La semaine dernière, la police a affirmé dans un communiqué que "lutter contre le crime est une priorité absolue" et qu'elle déploie "de nombreuses forces" dans les zones touchées.

Selon les derniers chiffres du Bureau central des statistiques israéliens (CBS), Israël compte plus de 2 millions d'Arabes, soit 21% de la population.