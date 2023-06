Le responsable a réprouvé une manifestation non autorisée de juifs religieux contre des fidèles chrétiens dans la vieille ville

Le grand rabbin séfarade de Jérusalem Shlomo Amar a condamné cette semaine la récente série d'incidents qui ont visé des chrétiens dans la capitale israélienne. LLe responsable a réagi à une manifestation non autorisée organisée par des juifs religieux dirigés par un adjoint au maire de Jérusalem contre des fidèles chrétiens dans la vieille ville

"Nous avons été désolés d'apprendre par des religieux non juifs qu'un certain nombre de jeunes juifs et certains qui prétendent craindre Dieu les persécutent avec des malédictions, des blasphèmes et plus encore, alors qu'ils marchent dans les rues de la ville. Il ne fait aucun doute que ce sont des personnes irresponsables qui ne respectent pas du tout la Torah et ses voies qui ont agi de la sorte. Nous annonçons qu'un tel comportement est strictement interdit", a indiqué Shlomo Amar dans un communiqué rédigé en anglais.

MENAHEM KAHANA / AFP Des diacres catholiques romains marchent avec des palmes lors d'une procession à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem

Lors de l'altercation du 28 mai, le maire adjoint Arieh King était à la tête de centaines de juifs religieux qui scandaient "missionnaires, rentrez chez vous" alors que des centaines de chrétiens arrivaient dans la partie sud du mur des Lamentations pour des prières. Ces derniers mois, le clergé chrétien a déclaré que certains juifs religieux crachaient dans leur direction lorsque leurs chemins se croisaient dans la vieille ville.

Yossi Fatael, le directeur de l'Association des voyagistes israéliens, a appelé le maire de Jérusalem, Moshe Lion, à condamner les exactions de son adjoint lors de la manifestation non autorisée du 28 mai. "La folie est devenue normale dans notre pays. Il faut s'en occuper, les gens doivent être poursuivis, sinon nous en paierons le prix", a écrit M. Fatael dans un courrier. Selon lui, la manifestation en question est une "gifle au visage des habitants de Jérusalem qui vivent du tourisme". "Comment nous sentirions-nous si on nous crachait dessus parce que nous sommes juifs ? Cracher sur les chrétiens, c'est cracher sur le visage, l'image et le statut d'Israël au niveau international"