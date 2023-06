Israël : Netanyahou veut impliquer "sans délai" le Shin Bet dans la lutte contre les familles criminelles

"Nous sommes résolus à combattre ce phénomène (...) les meurtres dans la communauté arabe sont devenus un fléau"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a fait part dimanche, lors de la réunion hebdomadaire du cabinet, de son intention de s’appuyer sur le service de sécurité intérieure du Shin Bet pour combattre la violence endémique qui ronge depuis plusieurs mois la communauté arabe, après des derniers jours particulièrement meurtriers.

"Nous sommes résolus à combattre ce phénomène criminel et à éradiquer la tête du serpent, à savoir les organisations criminelles. À cette fin, je prévois de convoquer une réunion spéciale pour discuter de l’implication du Shin Bet dans l’action ciblée contre les familles criminelles. Je tiens à ce que le Shin Bet soit impliqué sans délai", a-t-il affirmé, alors que l'agence de sécurité intérieure n'enquête normalement pas dans les affaires criminelles.

Benjamin Netanyahou a également souligné l'importance de la réactivité face à cette situation. "Notre gouvernement a consacré des budgets considérables à la police pour le recrutement de milliers de nouveaux agents et établir la Garde nationale, mais ces mesures prennent du temps, et nous n'en avons pas. Les meurtres dans la communauté arabe sont devenus un fléau", a-t-il ajouté.

La vague de violence croissante en Israël a atteint un seuil sinistre ce week-end avec désormais plus de 100 Arabes israéliens tués cette année, suite à des actions criminelles. Ces derniers jours ont été particulièrement marqués par la violence, avec 10 décès en l'espace de trois jours seulement.

Flash90 Manifestation contre la criminalité dans le secteur arabe, le 09.06.23

Frustrés par la criminalité persistante, des milliers d'Arabes ont manifesté vendredi près de Nazareth pour demander une action plus décisive des autorités.

Selon des experts, les gangs arabes ont accumulé d'importantes quantités d'armes au cours des deux dernières décennies et sont impliqués dans des activités telles que le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains, la prostitution, l'extorsion et le blanchiment d'argent.