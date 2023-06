Israël : la baisse des ventes d'appartements neufs se poursuit

Entre septembre 2021 et janvier 2023, les ventes de logements neufs ont baissé de 4,1 % par mois

Entre février et avril 2023, 6 890 appartements neufs ont été vendus, soit une baisse d'environ 20 % par rapport aux trois mois précédents, selon des données publiées mercredi par le Bureau central des statistiques d’Israël. Pour le seul mois d’avril, seuls 1 460 appartements neufs ont été vendus, soit une baisse d'environ 50 % par rapport au mois de mars.

Gili Yaari / Flash90 Un chantier de construction de nouveaux immeubles résidentiels dans le quartier Ir Yamim à Netanya

Au cours des mois de février à avril 2023, un quart des appartements neufs vendus étaient subventionnés par le gouvernement, soit une hausse de 9 % par rapport aux trois mois précédents. Un tiers des appartements neufs vendus se situent dans le secteur sud du pays et 20 % d’entre eux dans le centre. Près d’un quart de tous les nouveaux appartements vendus au cours de ces trois mois se trouvent dans les villes du sud de Netivot et d’Ashkelon et dans la capitale Jérusalem.

55 420 appartements restaient à la vente fin avril. Le laps de temps qu’il faudrait pour vendre tout ce stock d'appartements a été estimé à 21,7 mois. Plus de la moitié des logements restants à vendre sont concentrés dans la ville de Tel Aviv (30 %) et dans la région centre (24 %).

Miriam Alster/FLASH90 Des immeubles en construction à Tel Aviv

Le mois dernier, le Bureau central des statistiques avait publié des données montrant un léger changement de tendance, 40 appartements neufs supplémentaires ayant été vendus par rapport aux trois mois précédents. Cependant, un examen général de la période entre septembre 2021 et janvier 2023 a montré une diminution moyenne des ventes de 4,1 % par mois.