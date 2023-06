Jérusalem : des extrémistes juifs tentent de sacrifier un agneau sur le mont du Temple

Les militants ont justifié leur geste en affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de rétablir l'offrande quotidienne mentionnée dans la Bible

Deux militants du mouvement "Retour sur le Mont" ont été arrêtés, lundi, à Jérusalem, après avoir tenté de perpétrer un acte de sacrifice sur le site du mont du Temple (Esplanade des mosquées pour les musulmans). Les activistes sont arrivés dans la matinée avec un agneau dans le but de le sacrifier "à Dieu". La police est intervenue et les a arrêtés pour les interroger.

https://twitter.com/i/web/status/1670717422821601280 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les militants ont justifié leur geste en affirmant qu'il s'agissait d'une tentative de rétablir l'offrande quotidienne mentionnée dans le livre des Nombres de la Bible. Le mouvement "Retour sur le Mont", qui promeut la souveraineté juive sur le mont du Temple, a déclaré après l'incident : "Apporter un sacrifice est le signal du début de la lutte pour le renouvellement du service du Temple. Il est temps d'arrêter de pleurer après deux mille ans et de commencer à changer la situation. Selon la loi juive, même si nous sommes considérés comme rituellement impurs, nous avons le droit de le faire. Avec l'aide de Dieu, de plus en plus de Juifs viendront apporter leurs sacrifices à Dieu, à partir de ce mois-ci et tout au long de l'année".

Le mont du Temple/Esplanade de smosquées est un lieu hautement sensible, vénéré à la fois par les Juifs et les musulmans. Les autorités israéliennes maintiennent des restrictions strictes et un statu quo concernant les pratiques religieuses sur le site afin de prévenir les tensions et les conflits intercommunautaires.