Plus de la moitié des ménages arabes israéliens menacés de pauvreté

Selon une étude du Bureau central des statistiques, les ménages juifs ont un revenu net 51 % plus élevé que les ménages arabes

Un récent rapport du Bureau central des statistiques a mis en lumière les inégalités socio-économiques existantes entre les ménages juifs et arabes en Israël. Il a révélé que 53 % des ménages arabes sont susceptibles de vivre dans la pauvreté, un contraste frappant avec les 18 % des ménages juifs confrontés à la même menace.

L'étude a aussi mis en évidence une différence significative en termes d'emploi. Chez les hommes en âge de travailler, 64 % des juifs ont un emploi contre 50 % des arabes. Pour les femmes, le contraste est encore plus marqué, 62 % des femmes juives sont employées contre seulement 28 % des femmes arabes. Ces disparités d'emploi ne se limitent pas aux taux d'emploi mais se répercutent également sur les secteurs d'activité où les deux groupes sont prédominants. Les Arabes sont principalement engagés dans le commerce, la maintenance des véhicules, la construction et la santé, tandis que les Juifs sont davantage représentés dans l'administration, la sécurité, les services financiers et les communications, ainsi que dans le secteur de la haute technologie.

Hadas Parush / Flash90 La route principale dans le village arabo-israélien de Majd al-Krum, près de la ville de Karmiel dans le nord d'Israël

L'écart de revenu est également considérable. Les ménages juifs ont un revenu net 51 % plus élevé que les ménages arabes. Cet écart se creuse davantage si l'on considère le revenu net par habitant, compte tenu de la taille plus grande des familles arabes, l'écart s'élève à 89 %. Cette différence se reflète dans la satisfaction économique, 70 % des juifs se disent satisfaits de leur situation économique contre 51 % des arabes.

En matière de propriété, les Arabes surpassent légèrement les Juifs, avec un taux de propriété de 73 % contre 63 %. Cependant, les maisons appartenant à des Arabes se trouvent principalement dans des villes et des villages arabes et ne valent en moyenne que 1,1 million de shekels (280 000 euros) alors qu'une maison appartenant à un Juif vaut en moyenne 2,3 millions de shekels (580 000 euros). Il est important de noter que plus d'un quart de la population arabe vit dans des villes mixtes, telles que Jérusalem, Akko, Nof Hagalil, Ramla et Lod.